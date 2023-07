La causa por el femicidio de Cecilia Strzyzowski en Chaco tuvo un avance judicial muy importante para comenzar a cerrar la acusación contra el clan Sena: la sangre encontrada en el piso de la casa de los integrantes de la familia Sena y en un colchón y una cama que donaron días después de la desaparición de Cecilia se corresponde con el ADN de la joven, según los resultados de una pericia realizada en el Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (IMCiF) de esa provincia.

De acuerdo al estudio genético realizado en el laboratorio de Biología Molecular del IMCiF, cuatro muestras levantadas del piso de la habitación de la casa, otras dos correspondientes a la parrilla de madera de la cama y otras de tres recortes de tela de un colchón coinciden en "más de un 99,99%" con el linaje materno de Cecilia.

La pericia, que fue incorporada a la causa por el Equipo Fiscal Especial (EFE) ayer, se realizó en base a un cotejo de la sangre aportada por la mamá de Cecilia, Gloria Romero, con las muestras levantadas de la casa de Emerenciano Sena y Acuña, procesados con prisión preventiva por el crimen de la joven, al igual que su hijo y pareja de la víctima, César Sena.

"La probabilidad del vínculo de maternidad de Romero Gloria Carina respecto de la mujer aportante del material genético femenino hallado en porciones de cuatro (4) hisopos con muestra obtenida del piso de la habitación N° 3 con reacción quimolimuniscente al reactivo Blue Starforensic, en porciones de dos (2) hisopos con muestra obtenida de parrilla de madera de la cama y en recortes de la tela de colchón sector 1 y 2, sector 3, es superior al 99,99%", indicó la conclusión de la pericia.

Algunas de las muestras de sangre habían sido encontradas en la casa de la calle Santa María de Oro al 1460 de Resistencia, perteneciente al clan Sena y donde, de acuerdo a la acusación fiscal, fue donde a Cecilia la asesinaron el 2 de junio pasado. Mientras que otros rastros hemáticos fueron levantados de una cama y un colchón que tras la desaparición de la joven esa familia donó a una mujer embarazada que vive en el barrio Emerenciano de Resistencia.

Por otra parte, la defensora oficial de Gustavo Obregón, uno de los cuatro detenidos por "encubrimiento agravado" y quien en su indagatoria señaló el lugar donde hallaron restos óseos de una persona adulta en el lecho del Río Tragadero, junto al dije con forma de cruz reconocido por Gloria, solicitó que sea trasladado "a un lugar de detención distinto y acorde a mejores condiciones humanas". Además, "teniendo en cuenta los aportes efectuados a la investigación", la letrada pidió "protección a Obregón y a su entorno familiar".

Cecilia (28) fue vista por última vez a las 9.16 del 2 de junio último, cuando una cámara de seguridad registró su ingreso en compañía de su marido a la casa de sus suegros, situada en la calle Santa María de Oro 1460, de Resistencia. Según la resolución de los fiscales, Cecilia fue asesinada entre las 12.13 y las 13.01 en una de las habitaciones de la casa aparentemente por estrangulamiento en momentos en que se hallaba junto a César, Emerenciano y Acuña.

De acuerdo con la acusación, su cuerpo fue luego trasladado por César Sena y un colaborador de la familia, Gustavo Obregón, envuelto en una frazada y a bordo de una camioneta hasta la chanchería propiedad de los principales imputados, donde fue calcinada.

Lo que Cecilia le confesó a su psicóloga

La psicóloga que atendió a Cecilia Strzyzowski hasta mayo pasado confirmó que la joven de 28 años le contó haber sido víctima de un episodio de violencia de género por parte de su esposo César Sena y le aseguró que en los conflictos de pareja estaba incluida su suegra, Marcela Acuña.

Uno de los hechos que puntualmente relató fue un episodio de violencia de género que Cecilia le aseguró haber sufrido por parte de su esposo, hecho que ya había sido mencionado en el expediente judicial por un testigo de identidad reservada que aportó capturas de pantalla que le envió la víctima cuando le narró ese hecho. Según la psicóloga, se trató de una pelea que la pareja mantuvo cuando iba a bordo de la camioneta de César rumbo a la casa de sus suegros, que "se tornó violenta". "Él ejerce violencia sobre ella, intenta bajarse de la camioneta, su pareja no la dejaba y, según lo que refirió la paciente, esta pareja la toma del cuello", relató la profesional a los fiscales, a quienes les aclaró que Cecilia dijo se trató de una "única vez".

En una sesión posterior, Cecilia refirió haber sacado el turno para asistir a terapia de pareja y le contó que César había comenzado a ir a un psiquiatra y se encontraba medicado.

Finalmente, sobre la última sesión que tuvieron, la terapeuta contó que Cecilia le comentó que desde hacía "dos semanas notaba un poco raro a su pareja, más bien nervioso y con ansiedad" y que sentía que César "tenía todo el control de la relación", ya que había decidido "un viaje a Ushuaia" de ambos, que "fue un ofrecimiento" de la madre de él, Acuña. Y cuestionó que César no le preguntara a ella si quería o no viajar.

Sobre ese viaje, la profesional dijo que a Cecilia le generaba "ansiedad" no saber bien cómo era, que "quería saber para poder decidir si iba a querer ir o no" y que iba a realizar "reconocimiento" previo para definir si se iban a ir a vivir o no a Ushuaia.