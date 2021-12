Finalmente, y luego de negociaciones de último momento, el bloque del Frente de Todos logró el quórum necesario para debatir en Diputados la ley de Presupuesto 2022 que defendió esta semana el ministro de Economía, Martín Guzmán. La sesión comenzó pasadas las 13, cuando bajaron al recinto legisladores de Juntos por el Cambio, muchos de los cuales ya anticiparon que votarán en contra.

Sin embargo, esto no significa que la “ley de leyes” prospere. Pasadas las 16, Mario Negri, presidente del interbloque de Juntos por el Cambio, tomó la palabra y pidió que la sesión pasara a un cuarto intermedio hasta las 17.30: “La oposición no le impide al Gobierno que tenga ley de Presupuesto votando en contra. Acá es el Gobierno el que no quiere Presupuesto. Por eso queremos agotar todas las vías”.

Y agregó: “Estamos dispuestos a ir a un cuarto intermedio, que nos tomemos todo el tiempo necesario, si el Gobierno quiere rever lo imprescindible. Intentemos buscar cómo acercamos posiciones para que esté la ley de Presupuesto salga. Por eso le quiero decir al presidente de la Cámara que llame a un cuarto intermedio, analicemos con los jefes de bloques si se aceptan las revisiones que propuso la oposición. No tener Presupuesto no puede ser una herramienta política para que el oficialismo se victimice, sin ley de Presupuesto no hay nación posible”.

La moción fue aceptada por Cecilia Moreau, en nombre del bloque del Frente de Todos, y por Cristian Ritondo, que hizo lo propio desde el PRO. Con la aprobación del cuerpo, Sergio Massa dio por iniciado el cuarto intermedio hasta las 17.30.

Según pudo saber Infobae, todo indicaría que, tras la pausa acordada entre todos las bancadas, la sesión no se caerá pero tampoco se debatirá el Presupuesto. La fecha estimativa para una nueva sesión es el 22 de diciembre.

En su cuenta de Twitter, el diputado Florencio Randazzo adelantó que el Interbloque Federal no acompañará el proyecto “tan alejado de la realidad y que perjudica a la sociedad”. “Es responsabilidad del Gobierno tener un presupuesto serio que contribuya a mejorar la vida de los argentinos, y este no lo es”, agregó.

En la previa, cuando la sesión era una incertidumbre, los principales funcionarios de Casa Rosada iniciaron contactos con los gobernadores para que “aprieten” a los diputados que representan a sus provincias. El pedido a los mandatarios fue que los legisladores en el mejor de los casos se abstengan, pero que no voten en contra.

Uno de los diputados que estaba en duda su posición es el riojano Felipe Álvarez. A pesar de la foto con Carlos Heller que circuló en los últimos días, anticipó que votará en contra, según informaron desde su entorno.

En la búsqueda de voluntades, ayer el oficialismo llegó a la última reunión de la Comisión de Presupuesto con un paquete de modificaciones que hizo que Juntos por el Cambio pidiera un cuarto intermedio para poder analizarlas.

El parate se extendió por casi dos horas y media y, cuando volvieron los legisladores de la oposición, le reclamaron a Carlos Heller, presidente de la Comisión, que a las 14 el proyecto de Presupuesto tenía 95 artículos y a las 18 la misma norma tenía 151, es decir, que se habían incorporado 56 artículos más. Y esto también se tradujo en el cambio de los fondos a repartir ya que todo ese paquete implica un costo de 180.000 millones de pesos.

Con este escenario, el oficialismo encarnado en Sergio Massa y Máximo Kirchner en el Palacio Legislativo y el ministro de Interior Eduardo “Wado” de Pedro en la Casa Rosada, salieron a la “pesca” en los distintos bloques provinciales y de partidos con menos bancas con el fin de conseguir votos y, si es posible, abultar la diferencia.

Esa fue la estrategia durante la discusión del Presupuesto 2021 y uno de los principales sectores en los que están conversando es el Interbloque Federal. Este bloque comandado por Alejandro “topo” Rodríguez ya adelantó que no prestaría el consentimiento, pero alguno de sus 8 diputados podrían modificar su postura, más teniendo en cuenta que hay tres que responden políticamente al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti que, aunque se muestra enfrentado con la Casa Rosada, está necesitado de fondos.

Algo similar podría suceder con los dos socialistas santafesinos. Aunque no forman parte del partido de gobierno, ayer el gobernador Omar Perotti mantuvo un encuentro con el jefe de Gabinete, Juan Manzur, en donde hubo promesas de mayor apoyo económico, en obras y, principalmente, en seguridad.

El otro espacio que podría avanzar es el denominado Provincias Unidas que conduce Luis Di Giacomo (Río Negro). Cercano al ex gobernador y actual senador Alberto Weretilneck, suele mostrarse como un aliado circunstancial de la Casa Rosada.

El Frente de Todos obtuvo ayer dictamen para debatir el Presupuesto 2022. El tiempo apremia y de no lograr la media sanción, Alberto Fernández podría prorrogar la actual ley de leyes por decreto. Por otro lado, a horas del debate, el Gobierno le pidió a la oposición que vote la iniciativa. “Les pedimos que dejen los discursos encendidos y sean capaces de sentarse en sus bancas para darle tranquilidad a los argentinos”, aseguró la portavoz Gabriela Cerruti.

