El presidente Alberto Fernández visitó ayer la provincia de Mendoza en el marco de un tenso clima político ya que el gobernador Rodolfo Suárez, en una decisión que no tiene precedentes, no lo recibió para acompañarlo en su estadía. Para colmo, tampoco hubo presencia de dirigentes kirchneristas, tales como la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti; o Flor Destéfanis, quien actualmente es la presidenta del PJ.

"No puedo ser tan hipócrita de acompañarlo", fue una de las declaraciones que dio Suárez este lunes en diálogo con varios medios radiales de Mendoza. Y fundamentó su decisión en el reciente laudo en contra que firmó el Presidente por Portezuelo del Viento. "Me parece que fue un fallo en contra de Mendoza, en contra de generar crecimiento. No estoy de ánimo para acompañar", apuntó. Según dijo Suárez, el laudo en contra fue una forma "elegante" de decir que no a la megaobra.

Por su parte, Alberto Fernández inauguró la ampliación de la Planta Depuradora de Líquidos Cloacales El Paramillo, en el departamento de Lavalle. En este marco, se refirió a la decisión que tomó Suárez.

"Hubiera sido bueno que el Gobernador nos acompañe hoy acá. Quizás alguien lo confundió. No vengo a hacer campaña electoral; vengo tratando de traer soluciones a quienes las necesitan", comentó.