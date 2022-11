La utilización de la capacidad instalada de la industria alcanzó a 68,6% en septiembre pasado, por sobre el 66,3% de igual mes de 2021, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).



Respecto a agosto anterior, el nivel de septiembre se ubicó 1,3 puntos por debajo, debido a que en ese mes el uso de maquinaria y equipos en el sector fabril fue de 69,6%, agregó el organismo.



Los bloques sectoriales que presentan niveles de utilización de la capacidad instalada superiores al nivel general fueron Productos minerales no metálicos, con 83,3%: Metálicas básicas, 81,4%; Papel y cartón, 78,5%; Refinación del petróleo, 77,9%; y Sustancias y productos químicos, 69,8%.



Los bloques sectoriales que se ubicaron por debajo del nivel general fueron productos Alimenticios y bebidas, 68,6%; Edición e impresión, 65,9%; Automotriz, 65,6%; Tabaco, 63,5%; Textiles, 62,6%; Metalmecánica, 56,3%; y Derivados del caucho y plástico, 55,3%.



La variación en la utilización de la capacidad instalada tuvo su correlato con el nivel de actividad de la industria que aumentó de manera interanual 4,2% durante septiembre, pero retrocedió 0,2% respecto a agosto.



De esta manera, en los primeros nueve meses del año, la actividad industrial acumuló un alza de 6%.



La semana pasada, el secretario de Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, afirmó que "en el mundo ven a Argentina como un activo público global por todo lo que tiene para ofrecer", principalmente en materia de energía, alimentos, minería y economía del conocimiento.



Al disertar en la 28° Conferencia Industrial de la UIA, De Mendiguren destacó que "la prioridad es sostener el crecimiento, pero con desarrollo económico".



En ese sentido, aseguró: "Ya probamos los planes de estabilización a través de políticas de ajuste; eso trae caída de la actividad y de la recaudación y del empleo".



De Mendiguren agregó: "Creemos en una Argentina con un fuerte proceso industrial, que es la única salida genuina para salir de los problemas crónicos del país, que cada tanto vuelve a la restricción externa y las crisis".



Más allá de las declaraciones, durante septiembre, 13 de los 16 rubros de la industria manufacturera presentaron subas interanuales.



En orden a su incidencia en el nivel general, se registraron incrementos de 2,9% en “Alimentos y bebidas”; 14% en “Vehículos automotores, y autopartes”; 7,7% en “Industrias metálicas básicas”; 9,6% en “Prendas de vestir, cuero y calzado”; 8,1% en “Minerales no metálicos”; 2,4% en “Sustancias y productos químicos”.



A estos se les sumaron mejoras del 4,8% en “Maquinaria y equipo”; 5,4% en “Productos de metal”; 2,7% en “Madera, papel, edición e impresión”; 6,2% en “Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear”; 3,1% en “Muebles y colchones y otras industrias manufactureras”; 3,8% en “Textiles”; y 7,1% en “Otro equipo de transporte”.



El Indec también realizó una encuesta cualitativa en el sector fabril sobre las perspectivas para los próximos meses.



Acerca de cómo esperan que evolucione la demanda interna hasta diciembre inclusive, 31,8% de los empresarios prevé una suba contra 24,2% que espera una disminución, mientras que el 44% restante no anticipa mayores cambios.