La venta de combustibles en las estaciones de servicio durante septiembre último ratificó un amesetamiento de la recuperación que se venía dando desde junio, lo que mantiene casi constante una caída del 25% respecto de los niveles de febrero, es decir el mes previo a las restricciones de movilidad por la pandemia de coronavirus.



Así lo reflejó el informe de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (Cecha), que precisó que en el nivel general de combustibles se registró un incremento intermensual de 0,9%, con subas del 0,1% en gasoil y del 2,4% en naftas.



De esta manera, la retracción respecto de febrero, mes de referencia previo a la crisis sanitaria, mostró en septiembre una caída del 32,9% en naftas, del 14,1% en gasoil y un total por promedio de los diversos productos del 23,3%.



El presidente de Cecha, Gabriel Bornoroni, expresó en un encuentro virtual con la prensa para presentar el trabajo, que las cifras de septiembre reflejan que "el sector sigue en una situación crítica, con tres de cada cinco estaciones de servicio operando por debajo del punto de equilibrio económico, es decir a pérdida".



En ese contexto, el directivo consideró que la exclusión del sector del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), por no ser consideradas actividad crítica, genera "un daño importante a las estaciones porque venían con fuertes caídas en las ventas y esto las pone en situación de riesgo".



Alertó, en este sentido, que "las estaciones no van a poder garantizar que todas lleguen a fin de año abiertas o con el equipo de trabajo en condiciones óptimas, pero ya se están analizando alternativas de reducción de costos que no pasen por los despidos"



"Estamos en una situación critica. Las estaciones venimos pagando todos los impuestos nacionales, provinciales y municipales, que si nos hubieran sacado esa carga en estos meses de pandemia no necesitaríamos ningún tipo de ayuda, pero nos siguen cobrando como si no hubieran pasado nada", aseveró Bornorini.



No obstante, a pesar de las "cifras de ventas de septiembre estancadas", el titular de Cecha expresó que "en octubre la percepción del estacionero es positiva, se va incrementando el consumo evidentemente a medida que se han liberado algunas actividades y la gente empezó a circular un poco más", aunque aún no hay cifras que lo puedan corroborar.



También se refirió de manera optimista a la posibilidad de recuperar parte de la actividad a partir de un eventual pase de situación sanitaria de aislamiento social a distanciamiento social.



"Si pasamos a un nivel diferente de movilidad, ya hemos tomado nota en algunas provincias que se dio una modificación en el consumo del 10%, por lo que creemos que la demanda se va a incrementar, no al nivel normal pero va a haber una mejoría en la situación", estimó



De acuerdo con el relevamiento de Cecha -elaborado por la consultora Economic Trends en base a cifras de la Secretaría de Energía- "todas las provincias están convergiendo al 75% promedio de ventas respecto de febrero".



Dentro de ellas, la ciudad de Buenos Aires es la que mantiene una mayor recuperación pero sólo porque fue la que mas cayó en los primeros meses del aislamiento social, mientras que el resto de las jurisdicciones muestra un patrón muy parecido que aporta a esta situación de amesetamiento.