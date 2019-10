Fue una decisión difícil de tomar, pero en la tarde de hoy la gerencia de noticias de El Trece reunió a todo el equipo de Periodismo para todos, la creación de Jorge Lanata, para comunicarles que el programa terminaba por este año. La reunión estuvo encabezada por Ricardo Ravanelli, gerente de noticias de Artear, y de la misma participó todo el equipo periodístico, editores, y hasta los actores que participan del sketch.

Nadie sabía el motivo del encuentro, pero todos suponían que tenía que ver con la continuidad o no del programa de investigaciones. La reunión fue corta y ahí les confirmaron que el programa termina. No quedó claro si habrá uno más a modo de cierre de temporada. Lo que si se sabe es que es este apresurado final tiene que ver con la salud de Jorge Lanata, quien se cayó otra vez hace unos días en radio Mitre y no volvió al trabajo.

La salud de Lanata es el tema central y la preocupación de su familia y sus amigos fue el detonante para que el periodista priorice su estado general y deje el trabajo. Según pudo saber Teleshow, Lanata dejará Periodismo para todos, el ciclo de entrevistas de TN Hora 25 y su programa de radio Lanata sin filtro. En el caso de ete último será hasta el mes de febrero más o menos, quedando al frente del mismo Diego Leuco, quien cumple ese rol cada vez que Jorge está ausente.

Jorge Lanata tuvo cuatro internaciones en los últimos meses y en cada una de ellas su salud se fue deteriorando. En las últimas semanas vivió algunos accidentes caseros que terminaron de complicar su cuadro médico, que es critico de por si. El primer tuvo que ver con una caída en su casa, a eso le siguió un golpe en las costillas días después- también en su casa- y la última fue una fuerte tropezón y posterior caída a la salida de radio Mitre la semana pasada.

El periodista enfrentó mucho temas de salud en los últimos años, en el 2017 tuvo el primer trasplante de riñón, al año siguiente el segundo, en una operación inédita en la cual participaron cuatro persona, fue lo que se dio en llamar un trasplante cruzado. Y luego vivió otros episodios que lo tuvieron internado en varias oportunidades, hasta se llegó a decir que tenía Dengue. La salud del periodista fue su peor enemigo en estos años, en los cuales como es su costumbre, no dejó de trabajar jamás.

Ahora decidió decir basta y parar con todas las actividades, por tal motivo ya habló con sus colaboradores para informarles sobre su decisión y este jueves lo hizo saber en un video en el cual le habló a su público y les dio los motivos de tan contundente decisión. El video de Lanata dice que por primera vez le hará caso a la gente que le dice “cuidate”, y por eso prioriza su salud. Una fuerte decisión para el periodista más influyente del país.