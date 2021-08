El Ministerio de Cultura de la Nación y la Secretaría de Medios y Comunicación Pública anunciaron el lanzamiento de Renacer Audiovisual, un programa con una inversión proyectada en más de $2.400 millones cuyos objetivos son reactivar la industria audiovisual y, en particular, generar nuevos puestos de trabajo en todas las regiones del país.



El plazo para participar de Renacer Audiovisual es hasta el 18 de octubre. El programa del Estado nacional está orientado a productores y directores de todo el país, quienes podrán presentar proyectos en cinco categorías: documental unitario, serie documental, serie de ficción, serie de ficción histórica y serie de animación.



En total, informó el Ministerio de Cultura, serán seleccionadas 82 producciones originales para su financiamiento, de acuerdo a un criterio plural y federal. Podrán participar tanto personas humanas como jurídicas.



Conforme a la información oficial, los 82 proyectos ganadores serán seleccionados a partir de tres líneas de concursos:



- Concurso de Producción Provincial y Regional



- Concurso de Producción Nacional



- Concurso de Coproducción con canales, señales y plataformas



La inscripción deberá ser realizada a través del Registro Federal de Cultura, al cual se accede a través de la página web https://somos.cultura.gob.ar/.



A continuación, el descriptivo de cada categoría:







Concurso de PRODUCCIONES PROVINCIALES O REGIONALES



Serán elegidos un total de 42 proyectos







Categoría DOCUMENTAL UNITARIO



24 proyectos a seleccionar (1 por provincia)



48 minutos de duración



Se financia hasta $5.000.000 por proyecto







Categoría SERIE DOCUMENTAL



6 proyectos a seleccionar (1 por región)



4 capítulos de 26 minutos de duración c/u



Se financia hasta $12.400.000 por proyecto







Categoría SERIE DE ANIMACIÓN



6 proyectos a seleccionar (1 por región)



10 capítulos de 13 minutos de duración c/u



Se financia hasta $25.100.000 por proyecto.







Categoría SERIE DE FICCIÓN



6 proyectos a seleccionar (1 por región)



6 capítulos de 48 minutos de duración c/u



Se financia hasta $66.600.000 por proyecto







Este concurso se implementa a través de una distribución equitativa e igualitaria en las siguientes seis (6) regiones:







CENTRO METROPOLITANA: Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los siguientes partidos de la provincia de Buenos: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Brandsen, Campana, Cañuelas, Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Exaltación de la Cruz, Ezeiza, Florencio Varela, General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, La Plata, Lanús, Lobos, Luján, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas; Marcos Paz, Mercedes, Merlo, Moreno, Morón, Navarro, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López y Zárate.



CENTRO NORTE: provincias de Córdoba y Santa Fe y partidos de la provincia de Buenos Aires no contemplados en la región CENTRO METROPOLITANA.



CUYO: provincias de Mendoza, San Juan y San Luis.



NEA: provincias de Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa y Misiones.



NOA: provincias de Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero y Tucumán.



PATAGONIA: provincias de Chubut, La Pampa, Neuquén, Rio Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego.







Los derechos nacionales de emisión exclusivos corresponderán íntegramente al Estado Nacional, representado por el Ministerio de Cultura y Contenidos Públicos SE. Los derechos de comercialización internacional serán compartidos por el ganador y el Estado Nacional en un 50%.







Concurso de PRODUCCIONES NACIONALES



Serán elegidos un total de 15 proyectos nacionales sin distinción de zona geográfica.







Categoría SERIE DE ANIMACIÓN



4 proyectos a seleccionar



10 capítulos de 13 minutos de duración c/u



Se financia hasta $25.100.000 por proyecto







Categoría SERIE DE FICCIÓN HISTÓRICA



5 proyectos a seleccionar



8 capítulos de 26 minutos de duración c/u



Se financia hasta $88.500.000 por proyecto







Categoría SERIE DOCUMENTAL



6 proyectos a seleccionar



8 capítulos de 26 minutos de duración c/u



Se financia hasta $24.800.000 por proyecto







Los derechos nacionales de emisión exclusivos corresponderán íntegramente al Estado Nacional, representado por el Ministerio de Cultura y Contenidos Públicos SE. Los derechos de comercialización internacional serán compartidos por el ganador y el Estado Nacional en un 50%.







Concurso de COPRODUCCIONES NACIONALES



Serán elegidos un total de 25 proyectos nacionales sin distinción de zona geográfica.







Categoría SERIE DE ANIMACIÓN



3 proyectos a seleccionar



10 capítulos de 13 minutos de duración c/u



Se financia hasta $18.850.000 por proyecto







Categoría SERIE DE FICCIÓN



6 proyectos a seleccionar



4 capítulos de 48 minutos de duración c/u



Se financia hasta $33.300.000 por proyecto







Categoría SERIE DE FICCIÓN



8 proyectos a seleccionar



8 capítulos de 48 minutos de duración c/u



Se financia hasta $66.600.000 por proyecto







Categoría SERIE DOCUMENTAL



8 proyectos a seleccionar



4 capítulos de 48 minutos de duración c/u



Se financia hasta $18.600.000 por proyecto







En su condición de coproductores, los ganadores deberán asumir los costos del desarrollo del proyecto, director, productor general, guionista y beneficios de la productora. El proyecto ganador será emitido en la pantalla de coproducción de manera exclusiva durante un primer período. Los derechos de comercialización internacional serán compartidos por el ganador y el Estado Nacional en un 50%.