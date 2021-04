Minutos antes de ingresar a la Quinta de Olivos para reunirse con el presidente, Horacio Rodríguez Larreta presentó un amparo judicial ante la justicia para lograr mantener los colegios abiertos en la Ciudad de Buenos Aires.

La cumbre política que protagonizarán hoy Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta puede terminar en una inédita crisis institucional entre el Presidente y el jefe de Gobierno porteño. Alberto Fernández está muy irritado con Rodríguez Larreta, y aprovechará la soledad de la Quinta de Olivos para hacerle un planteo político que no está en los cálculos protocolares del titular de la Ciudad de Buenos Aires.

Rodríguez Larreta llega a la cita con Alberto Fernández con la intención de que sirva para acercar posiciones y, en cambio, se encontrará con un anfitrión molesto por su gestión de la crisis sanitaria, que no retrocederá un centímetro en las decisiones políticas que tomó respecto a la educación presencial, la actividad comercial y la circulación en el AMBA.

“Es muy difícil trabajar con Rodríguez Larreta. Tiene tanto cinismo. No se puede acordar nada con él”, comentó anoche Alberto Fernández, mientras preparaba un puñado de informes que tenía pensado mostrarle al jefe de Gobierno de la Ciudad. Entre esos documentos reservados se encuentra un dossier preparado con la información aportada por Oscar Atienza, un médico cirujano que monitorea los distintos ciclos de la pandemia en la Argentina.

El Presidente comentó a su círculo más cercano que mantuvo contacto con Atienza, quien le explicó -desde su perspectiva- que la presencialidad escolar multiplicó los casos de contagios en todo el país. Alberto Fernández utilizó esos argumentos para justificar su decisión de cancelar por dos semanas la educación presencial en el AMBA, y tendrá a mano un video posteado por el propio doctor Atienza para mostrárselo a Rodríguez Larreta si le hiciera falta.

“Yo pensaba por qué se multiplicaron los contagios: no hubo frío, no actuó ninguna cepa rara como la Manaos, pero igual estábamos mal. Y la conclusión que saca Atienza es que se sumaron doce millones de personas en la circulación vinculadas a la educación, y esa sería la explicación de la explosión en los casos. Es lo que me dice él, y yo le creo”, dijo Alberto Fernández en Olivos.