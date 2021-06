En el entorno del jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta aseguran que finalmente José Luís Espert va a participar de la PASO de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires. “Con José Luis está todo casi cerrado, tiene muy buen vínculo con Horacio desde 2019 cuando nos apoyó en la reelección”, dicen desde las oficinas de la calle Uspallata. La movida del larretismo se complica en CABA porque Javier Milei se resiste a deponer su candidatura propia para participar en la primaria de la coalición opositora.

Espert le pone prudencia a la ansiedad de los allegados a Rodríguez Larreta, pero no descarta que las conversaciones están avanzadas. El economista viene proponiendo una “interna bien amplia” en un espacio que debería a partir de esa “cambiar el nombre” y no llamarse Juntos por el Cambio, ya que se integraría otros sectores, el suyo y también “peronistas no kirchneristas como Emilio Monzó o progresistas como Margarita Stolbizer”. “La PASO en la provincia de Buenos Aires permitiría construir un frente más potente para ganarle la elección a Axel Kicillof en su distrito”, dice el ex candidato presidencial.

Considera que el gran objetivo de estos comicios es derrotar al gobernador de Buenos Aires, el más fiel representante K y probable candidato presidencial en 2023. Espert no sólo conversa con el jefe de gobierno, sino que mantuvo algunos contactos con Mauricio Macri, cuya gestión criticó duramente en los últimos años. El economista se propone ahora reunirse con la jefa de la Coalición Cívica, Elisa Carrió y con el flamante presidente del Comité provincia de la UCR, Maximiliano Abad, ambos tienen sus reservas respecto a abrir el espacio opositor a los libertarios.

Pero Rodríguez Larreta está entusiasmado con la posibilidad concreta de incorporar a Espert para evitar la dispersión del voto opositor, situación que puede resultar funcional a las chances electorales del Frente de Todos. “La idea es darle mucho volumen a una PASO que podría generar entusiasmo y mucha participación”, dicen en su entorno. La estrategia apunta a una competencia entre su candidato, Diego Santilli, el retador, Jorge Macri, Espert y analizan seducir a Stolbizer y darle lista a Monzó, alternativa que es resistida por los jefes bonaerenses de Juntos por el Cambio.

Quien se mantiene reacio a esta movida es Milei, quien insiste con ser candidato de los libertarios en la Capital. “En la Ciudad de Buenos el escenario es diferente a la provincia donde Kicillof es un peligro real, acá gobierna Juntos por el Cambio y los K no son ninguna amenaza”, sostiene el mediático economista. Además, tiene sus pruritos ideológicos con la UCR y la Coalición Cívica. Además, sabe que podría decepcionar a los miles de jóvenes que lo siguen y que “no compran la grieta”. En el universo entre 16 y 30 años los libertarios tienen mucha inserción.

También desde el PRO se intenta atraer a otros dos economistas de origen liberal como Ricardo López Murphy y Roberto Cachanosky, aunque tienen un perfil diferente a Espert y Milei. “No hay que confundir a los liberales, con los libertarios, son dos cosas distintas”, dice Nazareno Etchepare, quien encabezó en 2019 la lista de diputados nacionales del Frente Despertar de Espert. Los libertarios son la nueva irrupción en la política argentina, un fenómeno muy diferente al liberalismo clásico local, mucho más radicalizados y distantes tanto del kirchnerismo, como del macrismo.