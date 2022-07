El operativo clamor para instalar la candidatura presidencial de Cristina Fernández de Kirchner se potenció ayer de la mano del secretario general de La Cámpora, Andrés 'Cuervo' Larroque, que consideró que la Vicepresidenta es la única dirigente política que genera "esperanzas".

Larroque, también ministro de Desarrollo de la provincia de Buenos Aires, afirmó ayer que la vicepresidenta Cristina Kirchner "encarna un reaseguro respecto de que hay límites que no se traspasan" en el vínculo con los factores de poder y reiteró el planteo de que es necesario implementar aumentos salariales por decreto. Y exigió una política de shock porque "la fase moderada está agotada". En declaraciones a El Destape, el funcionario planteó que la expresidenta y titular del Senado representa "definiciones claras de cómo caracterizar el vínculo con el poder económico o la política internacional y factores que definen lo estratégico". En ese marco, señaló que "si no tenés claro lo estratégico, por más que se tengan buenas intenciones, quedás atrapado en un corset que te deja poco margen de maniobra, por ejemplo con el Fondo Monetario" y dijo que la filosofía de ese organismo "no es compatible con el programa del peronismo".

En el plano económico, sostuvo que se debe trabajar "para que el salario alcance, para que se pueda llegar a fin de mes", y propuso discutir "el tema de la inflación, cómo se gerencia el Estado y cosas que hacen a recuperar estabilidad" para al mismo tiempo generar "credibilidad de parte de un sector de la sociedad que tenía expectativa en este Gobierno".

El ministro de Axel Kicillof subrayó la necesidad de "recuperar el poder adquisitivo del salario', evaluó que 'con la paritaria no alcanza" y recordó que, en su momento, el expresidente Néstor Kirchner 'recurrió a los aumentos por decreto para resolver aquel desfasaje". En ese sentido, consideró necesario 'reconocer un ingreso piso' a los trabajadores "que les garantice el acceso a la canasta básica, como camino transitorio hacia la modificación de la estructura económica que no sólo reduzca la desocupación sino que haga que los salarios alcancen para vivir con dignidad".

Consultado sobre la actualidad del Frente de Todos, Larroque dijo que la situación "no es simple" pero exhortó a "salir de la autoflagelación y de martillarnos los dedos todos los días" y convocó a "ofrecerle a la militancia y a la sociedad una perspectiva, esperanza y expectativa". Y en ese marco opinó que 'la única dirigente política que hoy genera eso es Cristina' ya que, argumentó, "la única manera de recuperar la esperanza es a través de la política, y dentro de la política la persona que todavía es creíble, que representa esperanza y está dispuesta a enfrentar al poder es Cristina".

"Gobernar es ordenar al poder económico y si eso no ocurre, pierde el pueblo. Nuestra misión es representar los intereses populares", agregó Larroque e insistió en la necesidad de 'regular al poder económico y garantizar la justicia social'.

Luego advirtió que "el poder es mañoso, habitarlo no es sencillo' y al referirse a las perspectivas a partir de 2023 señaló que "hay que recuperar el camino que se trazó en su momento" ya que "la fase moderada está agotada". "No quiere decir eso que nosotros hayamos hecho todo perfecto; pero me parece que se intentó, no ha funcionado y tenemos que recalibrar en ese sentido".

Manifestó que "a Cristina la jubilan permanentemente", puso de relieve que "ella tuvo la inteligencia de reagrupar a todos los sectores del movimiento nacional y, para que ello fuera eficaz, no dudó en ceder posiciones y en darle al sector moderado el mayor protagonismo y eso tiene que ser recíproco". Estimó que "quizá hay un problema de diagnóstico o de caracterización y no todos estén viéndolo, pero la inmensa mayoría de la sociedad esta con un sabor agridulce y es momento de dar cuenta de la decisión generosa e inteligente y estemos todos a la altura de las circunstancias y tengamos la misma grandeza". En otro tramo de la entrevista, Larroque dijo que el hecho de que el Presidente y la Vicepresidenta no mantengan una reunión desde hace mucho tiempo "no es un tema de Cristina, quien tiene absoluta predisposición", y estimó que "es un gran error no aprovecharla".

Tres modelos y una emboscada

Para Andrés Larroque hay tres modelos: el liberal, justicialista o peronista y hay un tercero, atenuado, expresado por el desarrollismo en el que se rescata la política productiva hacia determinados sectores, pero se atenúa la justicia social o la redistribución como valor central de lo que puede ser la política económica del justicialismo. "Estamos en esa fase que no termina de comprender cuál es la dimensión de la justicia social. Eso es un problema y es lo que nos tiene en una situación de zozobra. Acá hay un problema de concepción política".

Sobre la gestión del Gobierno indicó: "La unidad no puede ser una trampa. Porque si esto es una emboscada al sector que expresa Cristina, estamos en problemas".