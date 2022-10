Tras semanas de especulaciones y amagues, finalmente el Gobierno decidió avanzar en el anuncio de dos nuevos tipos de cambio que encarecerán el acceso a divisas para quienes quieran viajar, realizar compras en el exterior o contratar artistas o espectáculos extranjeros. Se trata de los denominados dólar Qatar -por el Mundial de Fútbol- y el dólar Coldplay -por la banda que tiene pautado un récord de presentaciones en Buenos Aires.

Concretamente, el Gobierno nacional resolvió ayer que los consumos en moneda extranjera con tarjeta de crédito y débito en pasajes y paquetes turísticos que superen los U$S 300 al mes pagarán una percepción extra del 25% de concepto de adelanto del impuesto a los Bienes Personales, que dará como resultado un tipo de cambio de $314 en base a los valores actuales.

La medida abarca también a los considerados bienes suntuarios o "de lujo" comprados en el exterior, como automóviles y motos de alta gama, jets privados -pequeños aviones; embarcaciones de uso recreativo -barcos; bebidas alcohólicas premium; relojes, perlas, diamantes y otras piedras preciosas, máquinas tragamonedas y máquinas para minar criptomonedas, añadieron los informantes.

EL PRECIO DEL DÓLAR QATAR

Considerando un tipo de cambio del dólar del Banco Nación cerró ayer a $157, si se le adiciona el Impuesto PAIS (30%), la percepción a cuenta de Ganancias (45%) y la nueva percepción de 25% a cuenta de Bienes Personales, el valor de la operación por dólar sería de $314 con la cotización de ayer martes.

Los consumos por un valor inferior a U$S 300 por mes seguirán pagando el tipo de cambio de $262 vigente en la actualidad, correspondiente al tipo de cambio oficial más el Impuesto PAIS y la retención del 45% de Impuesto a las Ganancias.

El objetivo de la medida -que comenzará a regir desde hoy luego de su publicación en el Boletín Oficial- es evitar el establecimiento de cupos y favorecer el acceso al mercado para la importación de bienes intermedios o necesarios para la producción local que viene reclamando la Unión Industrial Argentina (UIA). La contracara de la medida es que encarece el acceso para actividades no esenciales y de un segmento reducido de la población, según las estimaciones del Gobierno.

En ese sentido, unas 3 millones de personas realizaron consumos con tarjeta en dólares en agosto último, de las cuales 2,8 millones hizo gastos por menos de U$S 300 en el mes, a un promedio de U$S 22 dólares cada uno -equivalentes al 19% del total de gastos con tarjeta del mes-. Mientras que 200 mil personas hicieron gastos superiores a U$S 300 -por un monto promedio de U$S 1.314, equivalentes al 81% del total de gastos con tarjeta-.

Si se tiene en cuenta los datos de agosto como parámetro, no se verán afectados el 93% de las personas con consumos en dólares con tarjetas, que suelen usarla para pagar consumos de aplicaciones y streaming como Youtube, Spotify, Netflix, etc.. Es decir, que el impuesto adicional de Bienes Personales no afecta servicios de streaming tipo Netflix o Spotify ni tampoco al cupo mensual de U$S 200 del dólar ahorro.

CÓMO FUNCIONA EL DÓLAR COLDPLAY

Por último, los servicios contratados en el exterior de recreaciones y actividades artísticas como recitales, actividades deportivas, entre otros gastos de esparcimiento, deberán pagar el impuesto país del 30% para girar dólares al exterior. Además, cada sujeto del exterior (por ejemplo, artista musical) recibe la retención del impuesto a las ganancias que le practica el sujeto local que paga la contratación.

La pérdida de reservas del Banco Central por el turismo emisor y pagos con tarjeta en dólares sigue elevada. Según los datos del Informe de evolución del Mercado de Cambios, la cuenta "Servicios" registró un déficit de U$S 1.072 millones en agosto y este resultado fue explicado principalmente por los egresos netos en concepto de "Viajes, pasajes y otros pagos con tarjeta", que representó U$S 758 millones.