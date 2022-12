En una visita a Salta, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, aseguró ayer que en Argentina se busca disminuir las internaciones y las muertes por covid-19 con la vacunación.

A su vez, la cartera que encabeza Vizzotti recordó las recomendaciones a seguir ante el aumento de los casos de coronavirus:

- Entre otros, se enfatizó el uso adecuado de barbijo en espacios cerrados, especialmente en momentos de alta circulación de virus respiratorios.

- Asegurar adecuada ventilación de ambientes y lavado de manos frecuente.

- No acudir a actividades laborales, educativas, sociales o lugares públicos ante la presencia de síntomas.

- Respecto del transporte público, el Ministerio recomendó 'usar barbijo, cubriendo nariz, boca y mentón durante todo el viaje y mantener ventanillas abiertas'.

- Respecto a los establecimientos de Salud, se recomienda verificar estado de vacunación de todos los trabajadores.

- Establecer estrategias de triage, estableciendo flujos bien diferenciados entre pacientes con síntomas respiratorios y el resto de los que acuden a sectores de emergencia o de demanda espontánea.

- Se recomienda que todas aquellas personas que asistan a un establecimiento de salud utilicen barbijo. Lo mismo aplica para todo personal de salud en contacto directo con pacientes.

- Los mayores de 50 años, que tienen condiciones de riesgo o son personal que trabaja con personas vulnerables, tienen prioridad para hacerse una prueba diagnóstica ante la aparición de síntomas.

- A su vez, si la persona no pertenece a estos grupos y tiene síntomas leves, lo mejor es tomar precauciones para no transmitir a los demás. No hace falta testearse, ya que las precauciones son las mismas para todas las infecciones respiratorias.

- No acudir a actividades laborales, educativas o lugares públicos mientras se tenga síntomas. Se debe usar barbijo durante 10 días desde el comienzo de síntomas, lavarse las manos, ventilar los ambientes y evitar el contacto con personas vulnerables.

- Si se trabaja con poblaciones vulnerables (personal de salud, carcelario, personas que prestan cuidado a personas vulnerables) y el test dio positivo: no se debe acudir a actividades laborales, durante 5 días al menos, o hasta 24 horas después de que desaparezcan síntomas.

- Asimismo, extremar cuidados durante 10 días (uso adecuado y permanente de barbijo, ventilación adecuada de ambientes, lavado de manos e higiene respiratoria).

- Si se es contacto estrecho, no hay que aislarse ni testearse. Sí estar atento a la aparición de síntomas; si aparecen, seguir las indicaciones de arriba, según se sea grupo priorizado para testeo o no.

Casi el doble

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires precisó que, según el parte semanal de la cartera de salud, se registraron 11.941 nuevos casos de coronavirus, cifra que prácticamente duplica a los reportados la semana pasada en el distrito, que apenas superaban los 6 mil.