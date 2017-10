Las ventas de los comercios minoristas, medidas en precios constantes, por el festejo del Día de la Madre crecieron este año 1,1 por ciento en relación a igual fecha de 2016, y el valor de compra promedio se ubicó en 670 pesos, según un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).



El presidente de la entidad, Fabián Tarrío, evaluó que "posiblemente podría haber sido mejor si no fuera que el fin de semana coincidió con el feriado del 12 de octubre, lo que desvió muchos gastos hacia el turismo".



Según el sondeo, las mayores subas de ventas se verificaron en los rubros Bazares y regalos (+2,4 por ciento); Gastronomía y Restaurantes (+2,3); Servicios de estética, belleza y relajación (+1,6 ); Perfumería y Cosmética (+1,5), "Indumentaria y Lencería"(+1,4). De acuerdo al balance de CAME, "este Día de la Madre repuntó poco si se tiene en cuenta que en 2016 cayó mucho, pero fue positivo que el movimiento haya estado por encima del año pasado".



El informe indicó que el ticket promedio en los comercios relevados fue $670, un 24,1 por ciento superior al 2016 "pero prácticamente en los mismos niveles cuando se lo calcula sin el efecto inflación".



"Es decir, en esta ocasión las ventas crecieron levemente pero la gente fue igual de cuidadosa que en 2016", señaló. Según el relevamiento realizado por la consultora Focus Market para CAME, el 79 por ciento de las personas que regalaron para Día de la Madre este año, desembolsó menos de $1.000". "El 28 por ciento gastó menos de $500, el 11 por ciento por debajo de $300 y sólo el 2 por ciento gastó menos de $100", detalló.



La CAME señaló que el rubro más buscado para regalar este año fue Indumentaria, donde "hubo descuentos de hasta 50 por ciento según local y tarjeta, y promociones 2x1 para artículos en liquidación que empujaron el consumo". DyN