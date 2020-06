En mayo, las ventas cayeron 50,8% anual, medidas en cantidades, tanto para el comercio electrónico como para locales físicos, informó la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

En un comunicado, la entidad informó que "solo un 12% de los comercios relevados pudo escapar de las consecuencias de la pandemia y finalizar el mes en alza mientras que el resto tuvieron derrumbes de hasta 100%". El relevamiento de la CAME se basó en 1.100 comercio de todo el país, de acuerdo con una medición realizada entre el 1 y el 6 de junio. De acuerdo a un informe, la facturación de las pequeñas y medianas empresas dedicadas al comercio minorista cayeron 50,8% interanual en mayo. Marzo había registrado un desplome de ventas de 48,7%, mientras que en abril habían tenido un derrumbe incluso superior, de 57,6%. La CAME, que nuclea a las pymes, sostuvo en un comunicado que "hay fuerte preocupación en los negocios por la falta de ventas. La mayoría ya implementó la modalidad electrónica, algunos invirtieron en publicidad en redes. Aun así, la salida es poca y no se cubren los gastos fijos. Además, hubo problemas con los proveedores y las entregas no están llegando a tiempo".

El informe indica que "los ramos con menos caídas fueron Alimentos y bebidas (-14,8%), Farmacias (-12,9%) y Ferreterías, materiales eléctricos y para la construcción (-35,5%). Los tres sectores, que fueron esenciales desde el inicio de la cuarentena, cayeron por debajo del promedio". En tanto, los rubros de mayor desplome fueron Relojerías, joyerías y bijouterie (-75,6%), Indumentaria (-77,5%) y Mueblerías, decoración y artículos para el hogar (-73,2%).

La CAME puntualiza que "en mayo, nuevamente hubo mucha disparidad de ventas entre ramos, entre ciudades y entre comercios de un mismo sector según la política seguida frente a la cuarentena. Hubo negocios que cerraron al 100% y no vendieron nada, otros que se abocaron al e-commerce, algunos que abrieron con rangos horarios más largos y otros más cortos. Todos eso estuvo determinado por las medidas de cada ciudad frente a la pandemia y la presencia o no de casos de coronavirus (Covid-19)".

Consumo en baja

El director de la consultora Focus Market, Damián Di Pace, advirtió que en las últimas semanas se desaceleró el crecimiento del consumo debido al parate de la economía que se refleja en el freno del gasto en los hogares, y proyectó que no se recuperará mientras continúen las restricciones por el coronavirus.

El INDEC anunciará el índice de precios

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este jueves la evolución que registró el índice de precios al consumidor (IPC) en el mes de mayo.Según el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM), realizado por el Banco Central, los agentes del mercado financiero estimaron que la inflación de mayo ascendió al 1,9%.

Los analistas del mercado proyectaron a finales de mayo que la inflación minorista se ubicará a fin de año en torno al 43,3% interanual, lo que representó una baja de 1,2 puntos porcentuales respecto del nivel estimado a finales de abril.

Asimismo, el economista Mariano Kestelboim, embajador ante el Mercosur, dijo la semana pasada que los datos de desaceleración en la suba de precios se consolidarán con el registro correspondiente a mayo. El economista proyectó que "lo más probable es un rango inflacionario de entre 34% y 38%" anual".

En la mira por espiar a 400 periodistas

Más de 400 periodistas fueron investigados durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri (2015-2019), según ha denunciado la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) ante la Justicia, confirmaron fuentes fuentes oficiales. La interventora de la AFI, Graciela Caamaño, realizó la denuncia judicial por la supuesta "producción de inteligencia ilegal respecto a periodistas, académicos, organizaciones sociales y partidos políticos" el pasado viernes. En el listado de los periodistas espiados aparecen nombres como los de Julieta Tarrés (Radio Nacional), Martín Torino (El Cronista), Gabriel Tuñez (DPA), Cristian Varela (Radio Nacional), Luis Gonzalo Zegarra Cuadra (Infobae), Hernán Zenteno (La Nación), María del Pilar Assefh (El Cronista), Sandra Bernard (Reuters), Walter Bianchi (Reuters), Jorge Bidegaray (Clarín), Martín Ezequiel Di Natale (Infobae) y Santiago Lucas Filipuzzi (La Nación), entre otros.