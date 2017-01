La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) informó ayer que las ventas de Reyes Magos bajaron 3,1% respecto de igual mes del años pasado. ‘El movimiento fue muy medido a pesar de las ofertas y liquidaciones agresivas que continuaron generando las empresas para que el envión de ventas de fin de año no se detenga‘, señaló la CAME en un reporte. El informe destaca que en rubro Juguetes registró una mejora del 1%o, mientras que el segmento de rodamientos, que incluye bicicletas y rollers, se mantuvo igual. En cambio, en el resto de los componentes que integran la canasta, como el caso de electrónicos y consolas de juegos, se verificaron menores ventas. ‘Como dato positivo, las bajas fueron menos acentuadas de lo que se venía registrando a lo largo del 2016, lo que otorga cierta expectativa entre los empresarios de que el piso de la caída puede que esté más cerca‘, indicó la CAME.