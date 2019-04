Lavagna. Dice que el proyecto de Massa ‘es partidista’.

Roberto Lavagna sostuvo ayer que el próximo será ‘un gobierno de transición’, y se diferenció de Sergio Massa al sostener que ambos tienen ‘proyectos distintos: yo busco consensos; él, un gobierno de un partido’. El exministro de Economía aseguró que si bien todavía no tomó la decisión de ser candidato a presidente, afirmó que ‘estamos en una etapa de buscar consensos‘, a la vez que consideró que ‘no se trata de ganar una elección, sino de construir un futuro’. ‘Las condiciones para gobernar no van a ser fáciles’, afirmó el exministro a radio Continental, y destacó que ‘la idea es juntar voluntades de parte del peronismo, el radicalismo y el socialismo’. Además, se pronunció a favor de ‘gobernar de manera distinta’, y sostuvo que el próximo ‘será un gobierno de transición’. Ante una consulta, Lavagna se diferenció de Massa y precisó que ambos representan ‘proyectos distintos’, al advertir que ‘uno es de una interna dentro de un sector del justicialismo, y yo trabajo en formar consensos’. ‘Es lo contrario a lo que hace falta. Lo que buscamos no es un gobierno de un partido sino de partidos y de la sociedad civil. Massa está tomando un camino particularmente partidista. Ese no es mi proyecto’, reiteró Lavagna .