La venta de electrodomésticos fue uno de los rubros más golpeados de 2018. Cerró el año con una caída del 37% y según estimaciones del mercado el derrumbe persiste en el comienzo de este año. Frente a esto, las principales cadenas de retailers se unieron para lanzar ElectroFest, una campaña de descuentos que irá del 11 al 13 de marzo y abarcará tanto a las tiendas físicas como a las ventas online.

Es la primera vez que los retailers se unen en una acción de este estilo ya que el HotSale o el CiberMonday son impulsados desde la Cámara de Comercio Electrónico e incluyen también otros rubros. En este caso el promedio de descuentos del ElectroFest irá de 20 al 35%, aunque habrá artículos seleccionados con rebajas de hasta 50%. Participarán las cadenas Cetrogar, Frávega, Garbarino, Megatone, Musimundo, Ribeiro, Aloise, Casa del Audio, Compumundo, Hendel y Naldo.

Los ejecutivos de las principales cadenas se pusieron al frente de la difusión del evento. Para Juan Martín Romero, director ejecutivo de Negocios & Tecnología de Frávega "ésta es una acción sin precedentes. Las empresas líderes en retail de electrodomésticos del país han decidido aunar esfuerzos". Nicolás Obejero, director ejecutivo de Retail de Garbarino, dijo que se trata de "una oportunidad para acompañar a los consumidores que buscan renovar o comprar al precio más conveniente”.

“Creemos que en estos momentos es cuando más tenemos que agudizar la creatividad y salir proactivamente a ofrecer alternativas de precios y financiación que puedan resultarle atractivas al consumidor”, indicó Dan Attie, director comercial de Ribeiro.

Tras haber arrancado en el primer semestre con una suba interanual de 20% en el volumen de ventas, el consumo de electrodomésticos se desplomó 37% en los últimos tres meses de 2018. En el año la baja fue del 7,7% en términos reales. Según un informe de Ecolatina, el derrumbe habría sido mayor de no ser por el Mundial que incentivó la venta de televisores en el primer semestre. Sin este anabólico, la caída de 2018 habría sido del 13%. Aún así, solo en televisores se estima que a las cadenas les quedaron 1 millón de unidades sin vender. Por otra lado, las ventas de celulares se derrumbaron 24% y las de computadoras cayeron casi 50%.

Para este año anticipan que las ventas del rubro “volverían a colocarse en terreno negativo”. Las razones son que los salarios no experimentarían mejoras en términos reales hasta la segunda parte del año y ese crecimiento no alcanzaría para compensar el terreno cedido durante 2018. Además, "el ingreso disponible de las familias se mantendrá acotado debido al encarecimiento relativo de bienes y servicios relativamente inelásticos al cambio de precios, tales como electricidad, combustibles, educación, salud, etc".