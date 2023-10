El juez federal Ernesto Kreplak dispuso levantar el secreto bancario del intendente de Lomas de Zamora en uso de licencia Martín Insaurralde, de su exesposa Jésica Cirio y de su pareja reciente Sofía Clerici, entre otras numerosas medidas de prueba dispuestas para investigarlos por posible lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Lo hizo tras aceptar la excusación de su colega Federico Villena.

Entre las medidas que dispuso, Kreplak ordenó el levantamiento del secreto bancario de los tres imputados y requirió a Migraciones sus entradas y salidas del país, a la AFIP los datos de los últimos 10 años sobre su perfil de contribuyente, sus actividad económica, sus declaraciones juradas y pagos, sus resúmenes de ganancias, ingresos brutos y bienes personales entre otros. Además, requirió una auditoría sobre la situación fiscal de los tres imputados y pidió, en el caso de las declaraciones juradas, que se adjunten los papeles de trabajo. También le pidió a la justicia civil de Lomas de Zamora datos para saber si allí se tramitó el juicio de divorcio de Cirio e Insaurralde.

Kreplak quiere saber si alguno se adhirió a algún régimen de blanqueo, quiere conocer sus bienes registrables, inmuebles y automóviles, otros vehículos, embarcaciones o aeronaves. Además requirió a la AFIP que elabore un "informe tendiente a determinar la composición y evolución patrimonial y financiera" de los tres imputados, que debe ser realizado por separado. En ese estudio deberá alertar la AFIP si detecta alguna inconsistencia patrimonial, "especialmente al contrastar sus declaraciones impositivas con los bienes, consumos, gastos, ingresos, activos, participaciones societarias y deudas que posean". Además requirió otras múltiples constataciones.

Por otra parte, la conductora televisiva Jesica Cirio negó ayer que su exesposo y ex jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, le haya pagado 20 millones de dólares tras su divorcio y aseguró no tener cuentas en Uruguay.

"No entiendo de dónde salió lo de los 20 millones de dólares; nunca hubo un arreglo de esa cifra. Nunca vi esa cifra toda junta tampoco. No es real. No hubo arreglo. Firmamos el divorcio hace tres meses y todavía está en proceso", dijo Cirio ayer.