Las personas que sean contacto estrecho de casos positivos de coronavirus, que estén asintomáticas y tengan su esquema completo de vacunación podrán ser exceptuadas del aislamiento para sus actividades laborales. En tanto, los que no reúnan esos requisitos deberán cumplir estrictamente con el confinamiento, según resolvió ayer el Consejo Federal de Salud (Cofesa).

El objetivo principal de estas medidas es minimizar el impacto que estaba teniendo en varios sectores económicos y de atención esencial la falta de personal contacto estrecho de casos positivos.

En San Juan, desde el ministerio de Salud Pública informaron anoche que adhieren a la medida nacional a partir de hoy mismo, incluso con una leve variante local. También se exceptuará del aislamiento a los contactos estrechos asintomáticos que tengan el esquema de vacunación completo, dijeron las autoridades sanjuaninas. Pero el plazo que se maneja para considerar completa la vacunación es de 4 meses (y no 5) como máximo de tolerancia posterior a la aplicación de la segunda dosis, en los casos en que aún no se hayan colocado el refuerzo o tercera dosis.

Sí deberán cumplir el mismo aislamiento que estaba vigente los contactos estrechos con síntomas, o asintomáticos que no tengan vacunación completa.

En cuanto a la disposición nacional, que las distintas provincias toman de base y adaptan, se resuelve que los contactos estrechos asintomáticos que no se hayan vacunado o tengan el esquema de vacunación incompleto o con más de cinco meses de la aplicación de la última dosis, tendrán que completar diez días de aislamiento desde el último contacto con el caso confirmado y realizar un seguimiento estricto, informó el Ministerio de Salud.

En tanto, los contactos estrechos asintomáticos con esquema inicial completo de vacunación (dosis única, dos dosis o esquema inicial con dosis adicional y menos de cinco meses de completado) o que hayan tenido covid-19 en los últimos 90 días, contarán con la opción de flexibilizar el aislamiento en su ámbito de trabajo.

Al término del encuentro de Cofesa, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, detalló que las personas con esquema primario completo hace menos de cuatro meses y aquellas que tuvieron covid-19 en los últimos 90 días podrán "tener más flexibilidad en el aislamiento, en caso de ser contacto estrecho y no tener síntomas de la enfermedad, y se les recomendará la realización de un test entre el tercer y quinto día para definir su condición.

La ministra recalcó, además, que a partir del consenso alcanzado en la reunión del Cofesa cada provincia decidirá las medidas a aplicar en su distrito de acuerdo a la situación epidemiológica, el avance de la campaña de vacunación, la capacidad de testeos y la evaluación de riesgos de cada actividad. De hecho Córdoba anunció ayer mismo que se modificará el protocolo de aislamiento para contactos estrechos en relación a las tareas laborales que deban realizar, y no deberán confinarse si poseen esquema completo de vacunación, modalidad que regirá desde el próximo lunes 17 de enero. La nueva reglamentación en esa provincia determina que para trabajadores de actividades industriales, comerciales y de servicio que hayan mantenido contacto con personas con coronavirus positivo no será necesario ausentarse a sus puestos laborales, siempre que no presenten síntomas y con un test de antígeno negativo. El protocolo indica dos test; uno al momento de identificación del contacto y otro al cuarto día del contacto con el caso positivo.

En ese marco, Vizzotti argumentó que estas nuevas recomendaciones se acordaron en virtud del "impacto importantísimo" que está teniendo la suba de contagios por la circulación de las variantes Ómicron y Delta "en el personal de salud, de los servicios esenciales y también en el sector privado".

No obstante, la ministra aseveró que "las personas no vacunadas tienen que hacer el aislamiento como siempre, (porque) son personas que tienen riesgo de enfermarse y mucho riesgo de transmitirlo" al virus.

Récord absoluto de casos: 134.439

Argentina alcanzó ayer el récord absoluto de contagios por covid-19 con 134.439 casos positivos en las últimas 24 horas cuando por primera vez en el país desde el inicio de la pandemia en 2020 se realizaron más del 200.000 testeos.

Este nuevo pico -impulsado por la variante Ómicron- se dio con una altísima tasa de positividad: el 66% de las 201.585 personas hisopadas tenían el virus. Es el mayor registro desde la primera ola de la pandemia

cuando hubo registros cercanos al 80% por una menor cantidad de pruebas y la carga demorada de negativos.

La Provincia de Buenos Aires batió su récord y quedó al borde de los 50 mil contagios diarios: 49.864. La Ciudad, Córdoba y Santa Fe volvieron a superar la barrera de las 10 mil infecciones. Sólo cuatro jurisdicciones (Catamarca, La Rioja, Misiones y Tierra del Fuego) quedaron por debajo de mil.

También se reportaron otros 52 fallecidos por coronavirus, con lo que suman 117.595 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional.



El argumento

Salud explicó que la fuente de infección principal radica en las actividades sociales y eventos masivos mientras que, en el ámbito laboral, donde se implementan protocolos y se hace seguimiento de los casos para bajar la transmisibilidad, hay menor riesgo.

FRONTERAS. Luego de casi dos años regresó el colectivo internacional que une Posadas-Encarnación en Paraguay.

Ausentismo en comercio y colectivos

La Federación de Comercio e Industria (Fecoba) reportó ayer un ausentismo del 20% en los comercios porteños, a causa de los contagios por covid-19 o por contactos estrechos con personas que cursan la enfermedad. En tanto, en el sector industrial la afectación sobre el personal es aún mayor, con un 27% de ausentismo en fábricas radicadas en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires.

Así se desprende de una encuesta que lanzó la entidad entre sus asociados durante los primeros diez días del nuevo año, y sobre un universo de 400 empresarios pymes consultados.

Por su parte, la empresa Autobuses de Santa Fe, que gerencia 10 líneas de colectivos de la ciudad de Santa Fe, le informó ayer al municipio que el servicio que presta podría verse afectado ya que tiene 30 trabajadores aislados, entre positivos y contactos estrechos.

"En la actualidad, de nuestro personal activo, estamos teniendo un total de 30 personas aisladas entre positivos de coronavirus y contactos estrechos, número relevante en nuestra operatividad", indica el escrito presentado ante la municipalidad de Santa Fe. La firma indicó también que incorporó nuevos conductores "pero no están siendo suficiente", con lo cual adelantó que sus frecuencias "podrían verse afectadas". Para la empresa, "la situación es sumamente preocupante" porque a los casos de coronavirus se deben añadir las licencias propias de esta época del año.