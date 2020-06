Lizy Tagliani anunció que tiene coronavirus a través de un posteo en su cuenta de Instagram. "Quiero contarles que mi test por Covid-19 ha dado positivo. Por suerte, me siento bien. Estoy en casa manteniendo todos los cuidados necesarios. Gracias a todos por su amor incondicional. estoy sin ningún sintoma aún... voy a procesar esto y vuelvo a contestar dudas. Abrazo", escribió Lizy para acompañar una foto suya.

Minutos antes de conocer el resultado de su testeo, Lizy Tagliani hizo un llamado en las redes para pedir que no se desee a nadie que se contagie el coronavirus, después de varios casos muy comentados de famosos que no avisaron que podían estar infectados. Más precisamente, el comentario estaba dirigido a las fuertes críticas que realizó Jorge Rial hacia Enrique Sacco por haberse reunido con todo su equipo en la radio sin haber avisado que estaba infectado.

“Di marcha atrás porque siento que la radio, como la TV, es presencial y no se puede salir por teléfono. Hoy digo 'menos mal'. Entiendo el miedo de todos pero, por otro lado, estamos entrando en un terreno de miedo que nos está llevando a acusar al enfermo y acá Quique es víctima del Covid-19", empezó diciendo Rial.

Y agregó: “Tal vez tendría que haber informado en el momento en el que se hizo el hisopado. Decir ´no voy a la radio y les aviso a todos para que avisen que me voy a hacer un hisopado´. Ahí me parece que está la cosa, no el momento en el que le dieron el resultado. Tendría que haberse adelantado 24 horas”, indicó el conductor de “Intrusos”.

A raíz de la polémica que estalló, y que también salpicó a Lizy por los contagios en su programa (hay casos confirmados de trabajadores de su ciclo), la conductora salió a poner paños fríos y bajar los decibeles de las agresiones que hoy se da en las redes.

“Dejen de desear q la gente se enferme por favor es muy feo eso.. dios mio. Es para divertirnos esto ya saben por q es... nunca hay q desear ni una pataleta al hígado... porq tenemos afectos y no nos gustaría q nos lo deseen”, escribió Lizy en su cuenta de Twitter.

Fuente: El Trece