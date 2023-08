Con la oposición dividida y debilitada, el oficialista Unión por la Patria (UxP) de Santa Cruz pondrá en juego este domingo, en coincidencia con las PASO nacionales, su hegemonía de poder de 32 años en el bastión fundacional del kirchnerismo. Y aunque en principio parecía que no era tarea fácil, en medio de una gestión de regular a mala de Alicia Kirchner, la disputas internas en Juntos por el Cambio le abrieron las puertas al oficialismo que tiene fuertes chances de quedarse con la sucesión de la hermana de Néstor aunque el apellido Kirchner no esté en la boleta. Pese a que hay reelección indefinida, Alicia prefirió ir a lo seguro y encabeza la lista de senadores nacionales.

Unos 265 mil ciudadanos de Santa Cruz, que representan el 0,75% de votantes del país, elegirán este domingo al próximo gobernador entre 13 fórmulas que compiten mediante la Ley de Lemas.

De acuerdo al desdoblamiento de los comicios que dispuso Alicia Kirchner, a través de un decreto emitido en mayo pasado, la población santacruceña irá a las urnas para, además de gobernador y vice, elegir a sus diputados provinciales y a los representantes del pueblo en el Consejo de la Magistratura local. A raíz de ese desdoblamiento, el 22 de octubre, en coincidencia con las elecciones presidenciales, tendrán lugar en ese distrito los comicios para cargos municipales.

El lema oficialista UxP presentará tres fórmulas, y el sublema más votado se llevará los sufragios de los otros dos. La oferta incluye a Pablo Grasso-Javier Castro (el alcalde de Río Gallegos y el secretario general de la Asociación Obrera Minera Argentina); a Javier Belloni-Fernando Cotillo (los intendentes de El Calafate y Caleta Olivia) y a Guillermo Polke y Miriam Giorgia (titulares de la Federación Económica de Santa Cruz y de la Cámara de Comercio de Caleta Olivia).

La paleta de postulantes a gobernador, ya en el arco opositor, ofrece otras 10 duplas. Las miradas se dirigirán hacia dos lemas en especial, tras los fallidos intentos de armar una alianza entre Cambia Santa Cruz y el diputado nacional y secretario general del Sindicato Petrolero y Gas Privado de Santa Cruz, Claudio Vidal. El naufragio de las conversaciones derivó en ofertas partidas, lo que en los hechos potencia las chances del oficialismo. Cambia Santa Cruz irá a las urnas, así, debilitado (perdió al Pro y a Encuentro Ciudadano), con 2 sublemas: el de la diputada nacional radical Roxana Reyes (y Luis Vera) y el del empresario y dirigente de la CC-ARI Mirey Zeidán (con Omar Fernández).

El otro sector opositor fuerte quedó aglutinado en el lema Por Santa Cruz, que agita seis sublemas: el de Vidal-Fabián Leguizamón (asoma como el favorito, para llevarse así los sufragios del resto); el de Daniel Gardonio-Gabriela Mestelán; el del periodista Mario Markic-Miriam Luna (con sello Pro); el de José Carambia-María Cristina Guerra; el del exmandatario Sergio Acevedo-Sandra Gotti y el de Rubén Ferrara-Miguel Podestá. Días atrás el precandidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta se mostró in situ con Markic, aunque el entendimiento es con Vidal. Aparte, también estarán las duplas de Juan Valentín-Luis Díaz (FIT) y de Gustavo Nauto-Cynthia Muñoz (MAS).

UP apuesta a un triunfo de alto contenido simbólico en Santa Cruz, para sumarlo a las victorias ya en Formosa (Gildo Insfrán), La Pampa (Sergio Ziliotto), Tucumán (Osvaldo Jaldo) y La Rioja (Ricardo Quintela), además de las conquistas de frentes locales aliados.

Un ahorro de $1.000 millones en boletas

La Junta Electoral de Buenos Aires detectó y denunció ante la justicia penal la presencia de listas "ilusorias", con precandidatos que no pertenecen al distrito por el cual se postulan, lo que derivó en la baja de los partidos observados, hecho que generó un ahorro de casi $1.000 millones por boletas que no tendrán que ser impresas. En concreto, se advirtió un significativo número de observaciones y una sistemática directriz en la confección de las listas en que la mayoría de los precandidatos no pertenecían al distrito por el cual se postulaban en los partidos "Encuentro Republicano Federal", "Esperanza del Pueblo", "Frente Federal de Acción Solidaria", y "Justicia y Dignidad Patriótica".