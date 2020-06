El titular de la Dirección General de Escuelas (DGE) de Mendoza, José Thomas, dijo hoy que cuando se retomen las clases presenciales en la provincia, suspendidas por la pandemia de coronavirus, la prioridad será atender a los alumnos de los sectores más vulnerables y que no tienen conexión a plataformas digitales.



“Lo que uno puede pensar es que el inicio con un chico en la escuela va a ser con refuerzo con el docente y dependiendo también la ruralidad de la escuela, el lugar, la zona vulnerable, la necesidad que tienen los chicos”, dijo Thomas a una radio local.



En tanto, en una visita que realizó a una escuela de la localidad de Junín, señaló que "acordamos, con los municipios, trabajar en conjunto en el seguimiento de las trayectorias escolares y sobre todo llegar a los estudiantes de los sectores más vulnerables” cuando regresen las clases presenciales.



Thomas sostuvo que “también decidimos que cada municipio aporte distintos tipos puntos de wi-fi para que los estudiantes se acerquen para realizar las tareas, aplicando los protocolos necesarios para respetar el distanciamiento social, preventivo y obligatorio”.



En este sentido, el funcionario resaltó que siguen "pensando en trabajar en equipo para algunas cuestiones operativas como la distribución de bolsones de alimentos y acordando acciones para fortalecer a estudiantes con trayectorias escolares más débiles o que se estén truncando”.



El titular de la DGE, además, sostuvo que “hay que reforzar estrategias para que no queden estudiantes fuera del sistema”.



La DGE desde el inicio del aislamiento lanzó la plataforma Escuela Digital Mendoza para escuelas que no contaban con recursos digitales para garantizar las trayectorias escolares dentro de la escolarización no presencial.



En este sentido, la DGE comunicó que hasta el mes de mayo más de 220.000 usuarios se registraron en la plataforma de aulas virtuales ya que se registraron 36.140 aulas virtuales de más de 830 escuelas de nivel Inicial, Primario y Secundario.



Escuela Digital Mendoza es una propuesta para que los docentes puedan contactarse con sus estudiantes, enviarles actividades, tareas y videos, y los alumnos tendrán la posibilidad de encontrarse con sus compañeros de curso.



Por otra parte, desde la DGE señalaron que se distribuyeron 302.000 cuadernillos de todos los niveles y 30.000 libros de Klofky y sus amigos, para fortalecer la primera alfabetización y distribuyeron -además- 262.000 bolsones de alimentos para estudiantes en situación vulnerable.