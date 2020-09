Bancos privados habilitaron ayer por la tarde la venta de dólar ahorro a través del sistema homebanking, informaron fuentes del sector.

Las entidades que reiniciaron la operatoria fueron inicialmente Santander y BBVA, mientras que otros bancos continuaban realizando pruebas en los sistemas para poder tenerlo habilitado el lunes próximo.

"Santander reinició la operatoria habitual de compra-venta de dólares. Y lo tendrá habilitado hoy (por ayer) hasta las 20 para sus clientes. Hoy podrán operar todos los clientes cuya cuenta tenga un solo titular. El resto podrá hacerlo a partir del lunes", señalaron fuentes de la entidad. En el BBVA dijeron a la agencia oficial de noticias Télam que el sistema ya está "operativo" y también está habilitado "hasta las 20". En el Banco Nación también estiman que la operatoria de venta por homebanking estará disponible el lunes.

"Nada de eso, no estamos vislumbrando nada de eso. Tampoco creo en el cepo. El cepo lo heredé, no lo dispuse yo", afirmó por radio el presidente Alberto Fernández ante rumores infundados sobre un nuevo corralito. "Los argentinos tenemos que entender que este no es momento para especular", dijo.

El martes de la semana pasada el Banco Central anunció nuevas regulaciones para acceder al mercado de divisas. En el caso del dólar ahorro, las ventas por homebanking fueron suspendidas ante la imposibilidad de los bancos de aplicar controles necesarios para dar curso a estas operaciones.

En los últimos días, las tensiones entre las entidades financieras y el Banco Central fueron en aumento ante la falta de soluciones en torno al sistema de verificación de información, que obligaba a chequear los datos de quienes deseaban comprar dólares.

Esta situación comenzó a ser superada a partir de un acuerdo de cesión de información entre la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y el Banco Central, anunciado el miércoles, lo cual permitió a la autoridad monetaria contar con los datos de los titulares de planes sociales, excluidos de acceder al cupo de 200 mensuales para ahorro.

De esta forma, los bancos pueden consultar a través del Central si los clientes que desean comprar dólares están o no inhabilitados.

La comunicación "A" 7105 restringió la compra de moneda extranjera a los beneficiarios de Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), Asignación Universal por Hijo (AUH) y el resto de los planes sociales. También impidió la operatoria a quienes hayan refinanciado cuotas de créditos.

Télam

Cotización

El dólar blue bajó $2 ayer y cerró la jornada en $139,00 para la compra y $145,00 para la venta, es decir, casi $65 por encima de la moneda extranjera oficial, que tiene una cotización promedio en el mercado de $75,23 y $80,22, respectivamente.