Este lunes, el gobernador Sergio Uñac estuvo presente en la apertura de Sesiones Ordinarias y dio un extenso discurso que duró un poco más de una hora. Referentes de la oposición estuvieron atentos a sus dichos y una vez que culminó, hablaron. Este es fue caso de Fabián Martín, intendente de Rivadavia y candidato a vicegobernador por Cambia San Juan, quien no se guardó nada y lo criticó con dureza: "Creo que es más de lo mismo".

"Fueron expresiones de deseo que no se condicionen con la realidad de los sanjuaninos", lanzó y reprochó que el gobernador Uñac "toma datos del Indec sanjuanino y hasta considera como trabajo a un chico que limpia vidrios en las esquinas".

Además, manifestó que "deja mucho que desear la salud en San Juan" porque aún hay personas de departamentos alejados que necesitan atención y "viajan hasta la Ciudad" porque no hay en sus zonas. También sumó fichas a su campaña y en ese marco dijo que están "preparados para ser Gobierno" y cuando asuman una de las cosas que harán será "eliminar la Ley de Lemas" porque "pone en riesgo la democracia". "Vamos a volver a los dos periodos del gobernador", manifestó

Posteriormente dijo que "el gobernador actual y su antecesor creen que son imprescindibles". "Es un ciclo agotado", sentenció.

Finalmente, indicó que con respecto a la impugnación de la postulación de Uñac "dejaremos en manos de la Justicia y obedeceremos las órdenes aunque no nos guste".

Declaraciones de Orrego

Una vez afuera del recinto, uno de los candidatos a gobernador del Frente Unidos por San Juan, Marcelo Orrego, coincidió con Martín y adelantó que si llegan a ganar las elecciones uno de los cambios es deshacer la Ley de Lemas y la llamó la "ley de la trampa".

"Ellos quieren quedarse en el poder para siempre y no está bien", resaltó.

También manifestó con seguridad que "a mi no me va a temblar el pulso para cambiar lo que está mal". "Hay que fortalecer lo que se ha hecho bien pero es necesario un cambio", destacó.

"Lo que me ha llamado la atención es que el gobernador emula algunos logros pero en definitiva es un gobierno estancado, que hace más de lo mismo", amplió.

Para finalizar dijo que no entiende al Gobierno "quieren que haya inversiones pero eso no sucede". "Es fundamental el emprendedurismo porque el Estado no puede sostener todo", remarcó.