La Cruz Roja Argentina emitió una serie de consejos para que todas las personas puedan disfrutar de las fiestas de Navidad y Año Nuevo de "manera segura", y recomendaron -entre otras- mantenerse hidratado y comer de manera variada, no conducir si se ingieren bebidas alcohólicas, y no dejar ningún objeto que pueda ser peligroso al alcance de niños y niñas. Además, una nutricionista enumera una guía saludable para que la comida de las Fiestas no generen riesgo.

En un listado con recomendaciones advirtieron que a la hora de decorar el hogar con luces intermitentes es "importante asegurarse de que las lamparitas y los cables no estén dañados".

A través de un comunicado, la Cruz Roja sugirió evitar mantener las luces encendidas durante toda la noche y pidió no dejar ningún objeto que pueda ser peligroso al alcance de niños y niñas.

Para evitar accidentes durante las celebraciones, si se ingieren bebidas alcohólicas, se aconseja recurrir a servicios de transporte como colectivos, taxis y/o remises, o que una persona sea designada para conducir. También, recomendó "tener cerca los números de emergencia local y el botiquín de Primeros Auxilios en un lugar de fácil acceso".

En otro de los ítems de la lista, el organismo remarcó que, para evitar intoxicaciones o malestares, es fundamental mantenerse hidratado y comer de manera variada y en porciones pequeñas, sobre todo si se registran altas temperaturas.

Por otro lado, el texto indicó que ante un corte de energía es recomendable "establecer contacto con vecinos y vecinas para saber cómo están y ayudarse mutuamente". Además, se aconsejó evitar abrir la heladera para conservar los alimentos lo más frescos posibles y tener "extremo cuidado con medios de iluminación como velas".

En la misma línea, la asociación pidió reservar la batería de teléfonos, linternas y luces de emergencia para situaciones de necesidad, y recordó que, en caso de no tener batería en el celular, se puede utilizar otros dispositivos como una computadora portátil para brindar energía.

Respecto a los consejos para transitar una ola de calor, la Cruz Roja sugirió prestar atención a las alertas del Servicio Meteorológico Nacional; aumentar el consumo de líquidos sin esperar a tener sed; no exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 11 y las 17); evitar bebidas alcohólicas y/o con alto contenido de azúcar y evitar comidas muy abundantes. A su vez, agregó la importancia de ingerir verduras y frutas; reducir la actividad física; usar ropa ligera, holgada y de colores claros, sombrero y anteojos oscuros; y permanecer en espacios ventilados o acondicionados.

En este sentido, la nutricionista Romina Sánchez, autora del libro Nutrición con Sentido, guía para una alimentación familiar saludable aconseja:

1- Realizar actividad física antes y después de Navidad: si se quiere descansar por esos días está bien, pero no hay que olvidar el antes y el después.

2- Evitar llegar con hambre voraz a la cena, así se controla la cantidad y la calidad de lo que se consume. Comer una fruta un poco antes de la cena es una buena alternativa.

3- Preparar alternativas para el menú principal: ceviche de pescado o champiñón, carpaccio de zapallo italiano, brochetas de queso fresco y tomate cherry, bastones de verduras con aderezos pueden ser buenas opciones, ricas, saludables y livianas.

4- Está bueno tener preparado té verde: incrementa la reducción de grasas e impulsa el ritmo metabólico. Si se bebe frío, además resulta refrescante.

5- No quedarse sentada/o en la mesa: bailar, caminar o mantenerse activo en alguna actividad con la familia.

6- Optar por postres saludables, en lo posible aquellos que contengan fruta o helados de agua. Si la opción disponible no fuera saludable, entonces comer una porción pequeña.

7- Utilizar menos azúcar en las recetas de Navidad: en algunos casos se puede reemplazar por endulzante.

8- Evitar los alimentos más grasosos.

9- A la hora de la mesa de dulces, colocar los que más nos gustan en un solo plato. Así se evita el picoteo de aquí y de allá.

10- En tragos con alcohol: evitar los destilados como whisky, ron, pisco, etc. Y optar, mejor, por vino o espumante de forma moderada. Incluso se puede combinar durante la noche con agua o bebidas sin azúcar.

11- Que el agua sea la bebida principal: beber al menos dos litros de agua al día ayudará a eliminar la posible retención de líquidos que aparece tras las grandes comilonas, así como reducir los efectos de la deshidratación producida por el alcohol.

12- Y, finalmente, comer lentamente, tomar bocados pequeños, aprovechar y disfrutar el momento.