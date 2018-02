Parte del encuentro. Baradel (a la derecha), entre los sindicalistas que participaron del encuentro con el Gobierno de la provincia de Buenos Aires.



El Gobierno de la provincia de Buenos Aires les propuso ayer un aumento del 15 por ciento a los docentes provinciales y una bonificación extraordinaria de 4.500 pesos para los maestros que no faltaron durante el ciclo lectivo del año pasado, en la primera reunión paritaria del año, que se realizó ayer por la tarde en La Plata.



La oferta contempla un aumento de 15 por ciento a pagar en tres tramos, en el primer mes de cada uno de los cuatrimestres, lo que eleva el salario promedio de 24.659 pesos a 28.358, según estimaciones del gobierno provincial.



La propuesta fue rechazada por los gremios, que la consideraron "insuficiente", aunque por el momento no evalúan tomar medidas de fuerza y apuestan a una nueva reunión que podría realizarse a la brevedad, según confió el ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, quien les pidió a los gremios "apuntar a iniciar las clases en forma normal".



En el encuentro, que se realizó en el Ministerio de Economía provincial, en La Plata, el Gobierno aclaró a los gremios que el reconocimiento de 4.500 pesos para los docentes titulares "es por fuera de la negociación paritaria", lo que implica que está tomada la decisión de pagar esa suma.



El gobierno de María Eugenia Vidal se comprometió también a elaborar para la próxima reunión una propuesta sujeta al presentismo para 2018 y no incluyó en su oferta la denominada cláusula gatillo de actualización automática de haberes por inflación, algo que reclaman los sindicatos docentes.



El Gobierno bonaerense está dispuesto a aumentar aún más el salario de los maestros, pero condicionado a bajar el nivel de ausentismo docente, confió a la agencia de noticias Télam una fuente oficial.



El vocero explicó que el nivel de ausentismo en las escuelas estatales es del 17 por ciento y que el año pasado hubo un promedio de 117.343 suplencias por mes, lo que le implica al Estado pagar unos 19.000 millones de pesos al año.

El Gobierno quiere elaborar una propuesta sujeta al presentismo para este año.

Según la fuente, sólo el año pasado se otorgaron 105.000 licencias médicas por mes, lo que significa que el 40 por ciento de los chicos de primaria tiene más de un maestro al año y, de ese grupo, el 20 por ciento tiene más de dos.



En el encuentro participaron el director general de Cultura y Educación bonaerense, Gabriel Sánchez Zinny; el ministro de Trabajo, Marcelo Villegas; el de Asuntos Públicos, Federico Suárez, y el subsecretario de Política y Coordinación Económica del Ministerio Economía, Damián Bonari.

Por los gremios estuvieron los secretarios generales de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), Mirta Petrocini; del Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación (Suteba), Roberto Baradel; de la Unión de Docentes de la provincia (Udocba), Miguel Díaz, y representantes de los privados de Sadop y de la Unión Docentes Argentinos (UDA).



Mirta Petrocini, titular de la FEB, calificó a la propuesta de "disparatada y absurda". "Confiamos en que el Gobierno hará una nueva convocatoria superadora. Los tiempos apremian. Desde el 30 de noviembre del año pasado se perdió un tiempo valiosísimo", indicó. "El conflicto está, pero no se anunció medida de fuerza", continuó Miguel Díaz, de Udocba. "El primer requisito es sostener que tiene que haber cláusula gatillo. Si la propuesta no incluye gatillo, la vamos a rechazar. La cláusula es la única forma de que no perdamos contra la inflación", adelantaron fuente sindicales.