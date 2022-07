La designación de Sergio Massa en un lugar clave del Gobierno nacional siguió quitándole fuerza al dólar. Ayer cerraron en menos de $300 el dólar paralelo y los llamados dólares financieros.

El blue bajó ayer $18 pesos o un 5,7% para cerrar en $296. Los dólares financieros también terminaron ayer en menos de $300: el dólar MEP, que se negocia en la bolsa porteña, bajó a $276,60 y el dólar "contado con liqui", que es una fuente de divisas para las empresas, terminó en $288,70.

En tanto, el dólar en el mercado mayorista avanzó 15 centavos, a $131,27, con una brecha cambiaria de 125,5% respecto del blue.

En el transcurso de julio, el dólar paralelo ganó 58 pesos o 24,4%. La divisa retrocedió $18 en el día y anotó una pérdida de 43 pesos, o un 12,7%, en la semana.

Entre los dólares financieros, el MEP y del CCL con GD30 cerraron el séptimo mes del año con avances de $28,5 (11,5%) y $35,5 (14,1%), respectivamente.

Por el lado oficial, el Banco Central convalidó una aceleración de la devaluación durante julio, aunque no fue tan significativa respecto a la del mes previo. El tipo de cambio mayorista registró en julio un incremento del 4,82%, por encima del 4,19% que avanzó durante el mes anterior.

Los mercados reaccionaron positivamente al nuevo cargo económico que ocupará Massa en el Gobierno ya que se especula que los nuevos aires traerán aparejados cambios tendientes a normalizar las cuentas del país, en momentos en que la inflación anual amenaza con superar el 90%.

El superministro tendrá un rol importante en el diálogo con los empresarios, un sector con el que tiene un vínculo habitual.

Una de las gestiones que se le atribuyen a Massa, y que habrían ayudado a confirmar su desembarco, es su contacto con empresarios (no solo del campo, sino también del rubro alimenticio y petrolero) para que ayuden de alguna manera a recomponer las reservas del Banco Central. Dólares "amigos", por decirlo de otro modo.

Los mercados mantuvieron un marcado optimismo ante la llegada del nuevo superministro de Economía, Sergio Massa, con fuertes subas de bonos y acciones de empresas argentinas en Wall Street que ganaron hasta 8%. Por su parte, el riesgo país perforó los 2.500 puntos: caía 124 puntos básicos a 2.395 unidades hacia el cierre del mercado local. Analistas del sector financiero señalaron que el mercado consideró que el desembarco de Sergio Massa en un lugar clave del Gobierno nacional aportará más orden en la toma de decisiones.

Según el analista y consultor, Salvador Di Stéfano, si el Gobierno no logra rearmar las expectativas políticas y económicas, la inflación del año 2022 podría ubicarse en torno del 100% anual, con un dólar blue a fin de año por encima de los $400. Agregó que la inflación a julio del 2023 podría ubicarse en torno del 108% anual. Si el dólar blue sigue manteniendo los actuales niveles de brecha se ubicaría por encima de $500 dentro de 12 meses, agregó el analista.

Respaldo de la CGT

Los cosecretarios generales de la CGT, Héctor Daer y Carlos Acuña, coincidieron en respaldar la llegada de Sergio Massa al Gabinete Nacional y ratificaron además la realización de la marcha de la central obrera, prevista para el próximo 17 de agosto.



El peor julio para reservas del BCRA

El Banco Central se desprendió ayer de otros U$S 140 millones de sus reservas, en una rueda en la que la demanda de energía alcanzó los U$S 200 millones. De esta manera, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) registró en el mes ventas netas por unos U$S 1.275 millones y cerró el peor mes de julio en 20 años.

Así, la entidad que preside Miguel Pesce registró la venta mensual de reservas más abultada desde septiembre de 2020 y cortó una racha de cuatro meses de saldo comprador. La última vez que había terminado un mes con ventas netas había sido febrero, mes en el que se desprendió de unos U$S 187 millones. El saldo de compras netas del año, en tanto, se redujo a unos U$S 570 millones.

El nivel de reservas netas mantiene en alerta a un mercado que ya descuenta que se incumplirá la meta de acumulación de divisas pactada con el Fondo Monetario. Es que estimaciones privadas ya ubican el nivel de reservas netas por debajo de los U$S 2000 millones, muy por debajo del nuevo target de acumulación correspondiente al tercer trimestre del año, de U$S 6400 millones.

Récord para exportaciones cerealeras

Los complejos agroindustriales oleaginosos y cerealeros exportaron en el primer semestre 53,1 millones de toneladas, el mayor tonelaje de la historia para esa clase de productos, de acuerdo con un informe difundido ayer por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

En ese período, 'las toneladas exportadas por los cinco principales complejos (del) agro crecieron un 6,8% respecto del mismo período del 2021', destacó el trabajo.

Al respecto, el Complejo Maíz 'marca su segundo mejor semestre en su historia, creciendo un 6% y compensando parte de la merma del 16% en exportaciones del Complejo Soja', indicaron los investigadores.

El informe sostuvo que 'el primer semestre del año cerró con récords para los cultivos de granos finos', con alzas interanuales del 15% en el complejo de girasol, 40% en el de cebada y 65% en el de trigo.

La BCR remarcó que el desempeño obtenido en la primera mitad de 2022 es 'un hito exportador impulsado por las cantidades, por encima de los precios', que registraron aumentos significativos como efecto de la guerra entre Rusia y Ucrania.

'Este récord no es sólo el primer semestre de mayores exportaciones, sino que es en sí el semestre de mayor tonelaje exportado de estos productos agroindustriales de la historia', enfatizó.

Asimismo, apuntó que la combinación de precios y cantidades determinó que las exportaciones medidas en dólares de los principales complejos agroindustriales crecieron un 20,8% en los primeros seis meses de este año.