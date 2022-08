La decisión del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de poner vallas en las inmediaciones de la casa de Cristina Kirchner, luego de las denuncias de los vecinos tras cinco días de un acampe de militantes, disparó una nueva pelea entre el kirchnerismo y la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, que derivó en una marcha a Recoleta impulsada por La Cámpora.

A las 18, la policía porteña intentó dispersar a los militantes con un camión hidrante y gases lacrimógenos, poco después de que un grupo de militantes avanzó sobre uno de los vallados y llegó hasta el edificio en el que vive Cristina Kirchner.

La marcha había sido convocada en un principio a Parque Lezama pero ante la medida del Gobierno porteño los organizadores decidieron trasladar la manifestación a las inmediaciones del domicilio de la expresidenta.



El anuncio fue realizado este mediodía por el presidente del PJ porteño, Mariano Recalde: "Se suspende el acto de hoy en Parque Lezama. Las vallas de Larreta no van a frenar el apoyo a Cristina. Todos a la Plaza de Juncal y Paraná. Todos con Cristina", escribió en su cuenta de Twitter.



Los manifestantes y referentes del FdT se concentran en la Plaza Vicente López en el marco de cánticos dirigidos a Larreta como "Sacá las vallas" y la marcha peronista, mientras se retiró de la zona la guardia de infantería y el camión hidrante de la Policía de la Ciudad, pero permanecían las vallas instaladas en la esquina de Juncal y Paraná y Juncal y Uruguay.



Entre los referentes del FdT se encontraban: Recalde, Eduardo "Wado" de Pedro, Gabriela Cerruti, Andrés Larroque, Horacio Pietragalla Corti, Hugo Yasky, Juan Grabois, Daniel Menéndez, Itaí Hagman, Natalia Zaracho, Rafael Crexler, y Daniel Catalano, entre otros.



Recalde dijo en declaraciones al canal C5N que permanecerán en el lugar "hasta que saquen las vallas", mientras que el diputado nacional Leopoldo Moreau manifestó al mismo medio que denunciará al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y al Ministerio de Seguridad de CABA porque "la Policía de la Ciudad estaba filmando y haciendo un registro de los manifestantes en la esquina de Paraná y Juncal" y "eso es espionaje ilegal".



Cerruti dijo en declaraciones a C5N que el vallado "habla de la persecución que hay contra la vicepresidenta, una persecución mediática y judicial, apoyada por Rodríguez Larreta y Macri y la oposición" y sostuvo que la marcha "habla del enorme fervor que despierta una de las líderes de nuestro espacio".



"El Presidente (Alberto Fernández) está siguiendo todo lo que está sucediendo, está en Olivos ahora en comunicación permanente, está hablando también con el ministro Aníbal Fernández, que no puede meterse en jurisdicción de la Ciudad, pero viendo como se desenvuelve la situación", señaló la portavoz presidencial.



La funcionaria recordó que el jefe de Estado "ya ha expresado su posición contundente no solo ahora sino desde el principio de la causa diciendo que es un escándalo, un mamarracho jurídico".



Asimismo, afirmó que "lo que tiene que entender el Gobierno de la Ciudad es que lo que acompaña a la vicepresidenta es una manifestación de amor popular y el amor no hace mal a nadie" y pidió que el jefe de Gobierno porteño "saque estas vallas profundamente antidemocráticas, autoritarias, que es no entender la relación de una líder con su pueblo".



Grabois, por su parte, señaló en declaraciones a Télam que "el vallado es una estupidez propia de la tradición histórica gorila, levantar los puentes en el '45, levantar vallas ahora, pero los muros siempre caen" y expresó que la plaza "se va a llenar de gente".



Yasky, a su vez, en declaraciones a esta agencia, destacó que "nuestro pueblo luchó mucho contra las dictaduras, tuvimos genocidio, la proscripción de Perón, pero siempre la violencia y la represión fue la lógica con la que quisieron romper el vínculo con su líder" y "sucede ahora con Cristina".



Por su parte, Pietragalla Corti consideró como "una locura lo que está haciendo la ciudad de Buenos Aires de estar vallando la ciudad con un aparato represivo, estamos muy preocupados" y afirmó que "desde la secretaría de Derechos Humanos vamos a presentar un habeas corpus preventivo por posible provocación que pueda cometer la policía".



"Lo está preparando los abogados de la secretaria para presentar en la justicia. Estuvimos filmando todo el operativo para tener más o menos identificados en el caso de que pueda haber algún caso de violencia o represión", explicó en ese sentido.



Los carteles en la manifestación tenían consignas como "El pueblo con Cristina la mafia con Macri", "La defensa de Cristina es una tarea nacional" y "Si la tocan a Cristina que quilombo se va a armar", mientras se veían banderas de ATE, Taxistas Unidos, El Nuevo Encuentro Peronista, Frente Popular Darío Santillán y Movimiento Popular la Dignidad, entre otros.



Las distintas expresiones del FdT realizan hoy encuentros y movilizaciones en distintas plazas del país, con epicentro en la ciudad de Buenos Aires y distintos municipios del conurbano bonaerense, en respaldo de la Vicepresidenta, luego de que el fiscal de la causa conocida como Vialidad pidiera para la exmandataria 12 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.



Bajo las consignas "A Cristina la defiende el pueblo" y "Si vienen por ella, vienen por tus derechos", una de las manifestaciones principales iba a ser la organizada por el FdT porteño, que había convocado a congregarse desde las 15 en el Parque Lezama, del barrio de San Telmo, que iba ser cerrada por el ministro del Interior, Eduardo 'Wado' de Pedro.



Pero el sorpresivo vallado dispuesto esta mañana por el Gobierno de la ciudad en las inmediaciones del domicilio de la Vicepresidenta cambió los planes de la militancia del FdT.



Para la jornada de hoy se esperaban movilizaciones similares en otras plazas de la ciudad de Buenos Aires y en distintos puntos del conurbano bonaerense y del resto del país, donde se multiplicarán los mensajes en apoyo a la funcionaria.