Los ministros que integran el gabinete de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires pusieron su renuncia a disposición del gobernador, tras la derrota del Frente de Todos en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

“Así es, nosotros le hemos puesto a disposición nuestro lugar de responsabilidad y el Gobernador debe definir con quién quiere seguir y con quién no, cuál es su visión del gabinete a futuro”, aseguró la ministra de Gobierno bonaerense Teresa García en diálogo con La Red.

“Todos los funcionarios públicos después de una derrota tienen que poner a disposición de quién conduce la renuncia”, agregó la funcionaria, que el martes había dicho que ninguno de los ministros del gabinete “era imprescindible”. Para Teresa García, el triunfo de Juntos en las PASO se debió a las dificultades económicas del país y a “cuestiones políticas”.

“La derrota no es una derrota causada por la cuestión nacional, esto tiene que ver con todos, los intendentes, gobernadores, si algo no funciona no es responsabilidad de uno solo, hoy vamos a tener una reunión, vamos a charlar en la Provincia cuáles son las cosas en las que nos hemos equivocado”, agregó.

“Desde el día que asumimos el Gobernador tiene las renuncias a disposición. Es un equipo y siempre va a estar donde los necesite. En consonancia con lo que declaró ayer, las y los ministros del gabinete saben que ninguno es imprescindible y que de considerarlo necesario, se harán los cambios consecuentes. Nadie está atornillado o encaprichado con quedarse en un lugar o con un nombre propio. No obstante, lo que tenemos que profundizar en este momento es la gestión y los hechos, no pasa por los nombres”, respondieron a este medio fuentes oficiales cercanas a Kicillof.

Fuente: TN