Los precios a nivel mayorista subieron durante noviembre 2,9%, mientras que el costo de la construcción marcó un avance de 2,1 % respecto al mes previo, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).



De esta manera, en los primeros 11 meses del año los pecios mayoristas acumularon una suba del 48 % y el costo de la construcción, 48,2 %.



En los últimos doce meses el alza fue del 54,5 % para los precios mayoristas y del 51,1 % en el sector de la construcción.



De esta forma, Indec concluyó con la difusión de los índices de precios que comenzó la semana pasada con el segmento minorista, que en noviembre marcó un alza del 2,5 %, del 45,4 % en los primeros once meses y del 51,2 % en la medición interanual.



La suba del 2,9 % de los precios mayoristas durante noviembre estuvo impulsada por un alza del 3,1 % en los productos primarios, del 29,9% en los manufacturados, y del 3,1 % en los importados, incrementos que fueron compensados parcialmente por la baja del 1,6% en el costo de la energía eléctrica.



Dentro de los productos primarios se destacaron las subas del 10% en el sector pesquero; del 5,7% en minerales no metálicos; 4,7% en agropecuarios; y 0, % en petróleo crudo y gas.



En lo que respecta a los productos manufacturados, los incrementos más importantes se dieron en los rubros Automóviles, con un avance del 9,9%; en alimentos y bebidas, con una suba del 2,7 %; seguido por materiales textiles, 2,5%; minerales no metálicos -ligados a la construcción-, 2,4 %; y productos químicos, 3,3%.



Así, a lo largo de los once primeros meses del corriente año, los productos primarios acumulan un incremento del 42,4 %.



Entre los sub-rubros que conforman ese ítem, los precios de los productos agropecuarios avanzaron 35,4 %; los pesqueros 87,5%; petróleo crudo y gas, 49,3 %; y minerales no metalíferos, 55,3 %.



En lo que respecta al costo de la construcción, la suba del 2,1 % registrada en octubre fue impulsada por un alza del 3,9 % en el rubro materiales; del 0,3 % en mano de obra; y del 1,9 % en el ítem gastos generales.



Los materiales que más aumentaron durante noviembre fueron productos de cobre, plomo y estaño, con el 6,5%; seguido por pinturas (5,9%), piezas de carpintería (4,1%), muebles de madera para cocina, (5,8%) Vidrios (5,4%) productos metálicos para instalación de sanitarios y eléctrica (5,2%), entre otros



De esta forma, entre enero y noviembre el costo de la construcción acumuló una suba del 46,2 %, con un avance del 51,5 % en el valor de los materiales, del 40,8% en la mano de obra y del 48 % en gastos generales.



En tanto, en los últimos 12 meses, los incrementos fueron del 51,1 % a nivel general, con un alza del 60,8 % en los materiales, del 41,9% en la mano de obra y del 53,1% en los gastos generales.



El índice del costo de la construcción mide las variaciones mensuales que experimenta el costo de la construcción privada de edificios destinados a viviendas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en los 24 partidos del conurbano bonaerense.



El cálculo del costo no incluye el valor de compra del terreno, los derechos de construcción, los honorarios profesionales (por proyecto, dirección y representación técnica), los gastos de administración, el impuesto al valor agregado (IVA), ni los gastos financieros.