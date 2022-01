Con el aluvión de contagios que ayer volvió a rozar los 130.000 casos diarios, el Gobierno y los especialistas creen que ya no tendrá sentido seguir contando los casos. Lo que sí están analizando es bajar el nivel de testeos y hacerlos más restrictivos porque comenzó a sentirse la escasez de los test para el covid-19. Incluso los laboratorios se están quedando sin test rápidos.

Del miércoles a jueves se realizaron 183.622 testeos. Como resultado, la tasa de positividad registrada es del 70,63%, es decir, siete de cada diez que se testean son positivos.

Frente a este nuevo escenario se acelera la llegada a las farmacias de los autotest.

La presidenta de la Confederación Farmacéutica Argentina (Cofa), Isabel Reinoso, dijo ayer que el primer laboratorio que estaría en condiciones de entregar autotest de coronavirus a las farmacias para su comercialización lo haría "la semana que viene" y que el costo será de 1.560 pesos.

El autotest funciona con saliva o hisopado nasal y resultado en 15 minutos.

Reinoso precisó que las fechas estimadas para la llegada del primer autotest a las farmacias se ubican "entre el 25 y 30 de enero" y aclaró que "después algún otro laboratorio los primeros días de febrero" los entregará para su comercialización.

La venta irá creciendo "en la medida que los laboratorios vayan fabricando y también importando". La dirigente empresarial indicó que el primer autotest que estaría a la venta "tiene un costo 1.560 pesos para el público y será el mismo precio en todas las farmacias que se adhieran, independientemente de la logística que haya que hacer para la entrega: Ushuaia, La Quiaca, Córdoba, La Rioja, Salta o Jujuy, todos van a tener el mismo precio que Buenos Aires".

Al ser consultada sobre si este examen tendrá validez oficial en caso de requerir acreditar un negativo de coronavirus para un viaje, la farmacéutica dijo que aunque va a tener el registro en el Sistema Nacional de Vigilancia "no va a ser apto para viajar por ahora porque se está pidiendo PCR".

No obstante, Reinoso aclaró que ello "no significa que a medida que vaya pasando el tiempo, no puedan tomarlo (oficialmente) porque va estar registrado ese DNI en el sistema".

Por otra parte, la farmacéutica precisó que no es "engorrosa" la implementación de venta de los test aprobados por Anmat y producidos por los laboratorios Abbott, Roche, Vyam Group y Wiener porque "las farmacias estamos muy acostumbradas a registrar datos". Y explicó que las recetas que se reciben a diario se graban y se autorizan, y que, con la pandemia, surgió un desafío "casi extraordinario" porque hubo que tomar recetas por Whatsapp o mail.

La presidenta de COFA detalló que para la farmacia los datos son sencillos de tomar porque son los mismos datos requeridos cuando se dispensa una receta: "El paciente va a tener las mismas alternativas que cuando nos pasan las recetas, podrá venir a la farmacia para traernos el casete si es negativo para que lo registremos pero también le vamos a dar una impresión, como cuando damos un certificado de vacunas, donde va a haber un código QR que va a poder leer fácilmente los datos sin bajar ninguna aplicación".

Reinoso explicó que el tiempo establecido en la resolución oficial sobre el plazo que debe pasar entre la compra del autotest y su utilización es de siete días.

"Lo lógico es que se compre el test para una persona que tiene síntomas para poder confirmar si es covid positivo, pero puede pasar que venga una persona por ser contacto estrecho y ahí recomendamos que espere 5 días", agregó.

"En este momento estos autotest no están cubiertos por las obras sociales pero nosotros no tendríamos ningún problema si una obra social quiere incluirlos", señaló Reinoso, quien remarcó que "esperemos que esto sea una herramienta para poder descomprimir la situación" que se viven en los centros de testeos, con largas filas para acceder a los controles.

Se mantiene alta la cifra de contagiados

Otras 182 personas murieron y 129.709 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 118.809 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 7.576.335 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó ayer el Ministerio de Salud.

La cartera indicó que son 2.470 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos en el sector público y privado, para todas las patologías, de 47,1% en el país y de 46,1% en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

De acuerdo al Monitor Público de Vacunación, el total de inoculados asciende a 83.781.920, de los cuales 39.171.403 recibieron una dosis, 34.275.752 las dos, 2.976.465 una adicional y 7.358.300 una de refuerzo, mientras que las vacunas distribuidas a las jurisdicciones llegan a 94.707.430 y las donadas a 5.083.000.

De los 7.576.335 contagiados, 6.494.224 recibieron el alta y 963.302 son casos confirmados activos.

Además se realizaron en las últimas 24 horas 176.850 testeos y desde el inicio del brote ascienden a 31.279.507 las pruebas diagnósticas para esta enfermedad.

Investigarán casos en base Esperanza

El secretario de Malvinas y Antártida de Tierra del Fuego, Andrés Dachary, reveló ayer que las autoridades nacionales iniciaron una "exhaustiva investigación" sobre el modo en que se produjeron 24 contagios de coronavirus en la base antártica Esperanza, lo que motivó 9 evacuaciones de personal que no estaba vacunado porque el operativo de inoculación comenzó con posterioridad al inicio de la campaña antártica anterior.

Dachary confirmó que la provincia en cuya jurisdicción se encuentra el territorio antártico nacional fue notificada "de inmediato" sobre los casos de covid-19, ante la posibilidad de que hiciera falta apoyo para la realización de los traslados o para la atención médica de los pacientes.

"Se está investigando lo sucedido porque los estándares sanitarios de ingreso a las bases son muy rigurosos y se vienen cumpliendo de forma estricta", afirmó el funcionario en diálogo con Télam.

En relación a los evacuados, dijo que finalmente se optó por su traslado directo a Buenos Aires, donde ninguno presentó síntomas, cuatro ya están en sus domicilios y cinco cumplen el aislamiento en el Hospital Militar, según informó el Comando Conjunto Antártico (Cocantar).

La obra de Djokovic

El tenista Novak Djokovic tiene el 80% de la empresa danesa de biotecnología QuantBioRes, que busca desarrollar un tratamiento médico contra el covid-19, dijo el presidente ejecutivo de la compañía. Ivan Loncarevic, que se describió a sí mismo como un emprendedor, dijo que la inversión se hizo en junio de 2020, pero no quiso decir a cuánto ascendía.