El candidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, se refirió a las declaraciones del intelectual kirchnerista Horacio González sobre el rol de centralidad de Cristina Kirchner en un eventual gobierno del Frente de Todos, y planteó: "Los que tengan una vivienda de más, una casa o un departamento, ese departamento lo van a tener que entregar a la revolución".

"No se sabe qué revolución imaginaria quieren construir en el siglo XXI, son ideas viejas, que atrasan 70 años, y esto es lo que está en debate en la sociedad argentina: el destino del país, de la gente, en o que viene, que es la elección importante", afirmó el actual senador peronista en diálogo con radio La Red.

González, en una entrevista con la Agencia Paco Urondo, afirmó el fin de semana que "Cristina Kirchner no puede ser una mera vicepresidenta y esto Alberto Fernández no lo puede ignorar". El intelectual dijo que "fue ella quien abrió paso a esta nueva etapa" y que la ex mandataria "ocupa dos lugares: el primero es simbólico y el segundo táctico-político". También pidió una "reescritura de la historia" que "incorpore una valoración positiva de la guerrilla de los 70".

"No pueden callarse, en el fondo son tontos", reflexionó Pichetto, que puso como ejemplo de "incontinencia verbal" las declaraciones de Juan Grabois sobre la necesidad de pensar una reforma agraria. "Estos muchachos que están acelerando su paso al Frente con Todos (sic) por ahí se pueden llevar un chasco; gente que estaba callada y ahora habla. La sociedad va a mirar muy bien estos procesos, porque González es claro, dice donde va a estar el poder", agregó.

En esta línea, y con relación al rol de Cristina Kirchner, el senador consideró que la ex mandataria "será una figura central que va a gravitar en las decisiones, si es que ganan, porque hay una oportunidad para el pueblo de evitar este proceso de conflicto que se avecina". También advirtió que al menos cinco gobernadores responden a la la ex presidenta.

Pichetto fue muy crítico con la visión de política internacional del kirchnerismo. Dijo que si Argentina vuelve al rumbo bolivariano latinoamericano terminará "en los caños", porque ese rumbo "no da más, atrasa el reloj de la historia". "No saben de política internacional, atrasan 30 años, carecen de una visión de donde está parado el mundo y creen que pueden volver al 2001", afirmó.

Por último, volvió a reclamar que se realice un debate de candidatos a vicepresidentes. "Apareció González, ahora aparece (Daniel) Scioli, que estuvo ausente cuatro años. Resulta que ahora todos hablan. Si la Argentina se prende fuego por un debate estamos en una fragilidad institucional peligrosa para el que resulte electo".