Graciela Caselles y Alberto Tovares confirmaron a DIARIO DE CUYO que votarán, como ya lo habían adelantado, a favor del desafuero de Julio De Vido, pese a que el Frente para la Victoria anunció minutos antes de la sesión que no bajarían al recinto. Daniela Castro, es la gran incógnita hasta el momento.

La dirigente bloquista manifestó que cumplirá con la manifestado con anterioridad. "Voy a acompañar el pedido de la Justicia", dijo brevemente a este medio desde la Cámara de Diputados.

Otro que también votará a favor de aprobar la destitución del exministro de Planificación Federal del kirchnerismo es Alberto Tovares.

Daniela Castro no contestó los insistentes llamados de este medio y si participará o no, es un misterio. Gioja por su parte participó de la conferencia de prensa y será uno de los que no bajó.