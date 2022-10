Aunque no se hizo la esperada reunión con la titular de Anses, Fernanda Raverta, para definir la letra chica del bono de $45.000 para personas en situación de vulnerabilidad, Sergio Massa, si avanzó ayer en otra medida sensible que impacta en los bolsillos de miles de trabajadores: El ministro de Economía anunció que ya se firmó el decreto para elevar el mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias que a partir de noviembre fija un nuevo piso de $330.000 por el cual los sueldos empiezan a pagar este gravamen. Además, aclaró que quienes queden comprendidos en esta mejora no tributarán Ganancias en el medio aguinaldo de diciembre. En ese sentido, sumó: "Con esta medida de Alivio Fiscal logramos que las mejoras salariales en esta parte del año no se vean afectadas por el impuesto, quedando, a partir de este nuevo piso, exentos del medio Aguinaldo de diciembre los sueldos de hasta $330.000".

En su paso por Santiago del Estero donde participó de otra reunión de gobernadores del Norte Grande, Massa dio detalles del nuevo piso del mínimo no imponible de Ganancias y además adelantó que habrá una escala para los trabajadores que cobran hasta $431.000.

"Acabamos de elevar el decreto que sube el piso del mínimo no imponible de Ganancias; quien cobra hasta 330 mil pesos a partir del mes que viene no va a pagar impuestos a las Ganancias pero además, con una escala descendente del impuesto hasta los $431 mil, para que no pase que aquel que gane $330 mil no pague Ganancias y el que gana $331 mil pague", señaló Massa.

Flanqueado por el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, Massa además, señaló: "Estamos evitando que casi 380 mil trabajadores argentinos que, cuando hacen una hora extra, cobran un viático, trabajan un fin de semana y cobran doble, no terminen perdiendo lo que ganaron con su trabajo".

"Esto tiene centralmente un objetivo que es defender el ingreso", afirmó Sergio Massa. "Nuestros dos objetivos centrales, junto con la inversión pública y la planificación y el orden en las cuentas y la idea de desarrollo de país productivo, tiene que ser el de recuperar el ingreso de los trabajadores y ganar la batalla contra la inflación", agregó, envalentonado.

"No se hace mágicamente, no se hace con una medida, se hace con un trabajo planificado y lo venimos haciendo, venimos intentando que la macroeconomía se ordene para que nuestros trabajadores no sientan bronca cuando van al supermercado", remarcó Massa, después de las críticas de Máximo Kirchner en el acto central del Día de la Lealtad donde reclamó una suma fija para los trabajadores.

Los tributaristas remarcan que no deberían pagar ganancias sueldos menores a $440.000. Sostienen que la suba del piso salarial a $330.000 resulta insuficiente ya que es un incremento del 47% sobre el monto vigente desde enero de 2022, mientras la inflación acumulada a septiembre es del 66,1%.

Tras el anuncio, la AFIP detalló cuáles serán los trabajadores que más se beneficiarán con esta medida de acuerdo al rubro. Al tope del listado se ubican los de la "Industria Manufacturera" (53.386), seguidos por los que trabajan en "Servicios de Transporte" (39.890) y "Comercio" (31.792). También se encuentran los de "Intermediación Financiera" (14.396).

Más quejas de la UIA

La Unión Industrial Argentina (UIA) hizo pública ayer su "preocupación ante las complicaciones en el acceso a insumos importados para la producción destinada al mercado externo tras la implementación del nuevo Sistema de Importaciones SIRA".