Mientras la Unión Cívica Radical (UCR) sacaba un comunicado respaldando la decisión del jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, de convocar a elecciones concurrentes en el distrito, uno de los referentes de ese espacio, Martín Lousteau, le respondió en duros términos al ex presidente Mauricio Macri, quien previamente cuestionó la medida, al preguntarle si “lo desilusiona la boleta única que él mismo promovió” durante su gestión.

El líder del bloque Evolución y uno de los candidatos a suceder al mandatario local, consideró que la implementación de este sistema electoral, en el que se vota un mismo día, pero separando las listas a cargos nacionales y municipales, es “correcta porque es lo que dice el Código Electoral, ni más ni menos”.

“Creo que Horacio lo explicó muy bien en el video que hizo: él tenía que elegir la fecha y el modo de votar. La fecha fue la misma que las nacionales, para evitar ir seis veces a votar, como ocurrió en el 2015, cuando Macri era jefe de Gobierno; y después eligió el método que está previsto en la ley de la ciudad, que es la Boleta Única, y que es lo mismo que quiso llegar Juntos por el Cambio a nivel nacional y no pudo, en la provincia de Buenos Aires y no pudo”, señaló.

En diálogo con el periodista Diego Iglesias para el programa Mejor País del Mundo, que se emite por Radio con vos, el actual senador aseguró que no entiende “por qué hay tanto ruido, tanto grito, tanta declaración, es ni más ni menos que lo que había que hacer y lo que es correcto”.

La medida de Rodríguez Larreta generó el rechazo de un sector del PRO, que la cuestionó a través de las redes sociales, como la ex gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y el propio Macri, quien comentó: “Qué profunda desilusión”.

Sobre este punto, al ser consultado específicamente por la reacción del ex jefe de Estado, Lousteau respondió: “Tiene que explicitar qué es lo que lo desilusiona: ¿Qué la regla sea clara? ¿Qué usemos la boleta única que promovió él como Presidente y no la logró sacar? ¿Qué se cumpla la ley? ¿Qué sea un mecanismo más transparente y más fácil para los porteños? No lo entendí”.

En esta línea, el economista sostuvo que “si alguien quiere lo contrario y está enojado, tiene otro interés y tiene que comprender que ese interés es personal, pero no es el que defiende la autonomía de los porteños y la facilidad para votar”.

“¿Todos estos dirigentes se la pasaron defendiendo la Boleta Única y ahora les parece mal? Es algo que siempre defendió Juntos por el Cambio y el PRO, en particular, que lo implementó en la ciudad. Es más poder para la gente y menos para la política, porque a la hora de votar, cuando vayamos al cuarto oscuro, vas a mirar a todos los candidatos, a poner el dedo y se acabó. Ahí no hay obo de boletas, ahí hay transparencia”, destacó.

Al respecto, el líder de Evolución remarcó que no pretende que haya “reglas que favorezcan a unos o a otros”, sino que busca que “todos estén en condiciones de competir”, y contó la conversación que tuvo con el ex mandatario nacional sobre este tema.

“Yo en general no suelo contar mis reuniones privadas, pero vi que él ya contó algunas cosas o, mejor dicho, que dijo cosas que no fueron las que pasaron. Nosotros hablamos toda la primera mitad sobre la situación económica del país y cuáles son las medidas que hacen falta en el próximo gobierno, y yoen eso tengo una visión distinta de lo que pregona el ex presidente. La segunda parte de la charla fue sobre la visión en la ciudad y yo le dije que no hay otra alternativa, o la elección es separada, y entonces vamos seis veces a votar, o es el mismo día, pero con boleta única”, reiteró.

De esta manera, el referente radical coincidió con sus colegas del partido centenario, que mediante un comunicado celebró “la decisión tomada por la Ciudad de Buenos Aires de cumplir con su legislación y convocar a una elección concurrente con un instrumento moderno, transparente y eficiente”.

“Decimos que queremos evolucionar como sociedad, como sistema político, que queremos más transparencia, que no queremos lista sábana. Cuando él fue Presidente envió un proyecto de ley que no pudo sacar en el Congreso, y ahora queremos ir a contramano de lo que decimos para manipular el sistema. Lo que tenemos que hacer es lisa, sana y llanamente, cumplir con la ley”, cerró Lousteau.