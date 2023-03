En diálogo con A la tarde (América), Lucas Benvenuto, un joven que fue víctima de trata de personas y abuso sexual cuando era chico, relató el calvario que vivió durante esos años. Además de referirse a Marcelo Corazza, y comentar que el hombre le había pedido que le enviara fotos íntimas, Lucas apuntó contra un conductor de Telefe.

“Hace un año y medio decidí hacer mi última denuncia porque me lleva tiempo poder hablar y denunciar. Esta persona está conduciendo un programa en Telefe. Es muy conocida. A mí la Fiscalía me dijo que no iba a poder hacer nada porque la causa prescribió”, aseguró al aire del ciclo televisivo conducido por Karina Mazzocco. En ese sentido, agregó: “Es un conductor y músico. Yo salí con él desde los 14 años hasta los 17″.

En su relato, Lucas comentó que su madre sabía lo que ocurría: “Mi mamá ha estado al tanto de eso. Lo conoció. Yo me iba de mi casa a su casa y ella me llamaba a su casa para preguntar si había llegado. Ese nivel de morbosidad. Él tenía 32 y yo, 14″.

“Lo denuncié en 2020, en medio de la pandemia. La audiencia fue por Zoom y la fiscal, con una mano en el corazón, me dijo ‘no podemos hacer nada porque el caso prescribió, si vos querés hacer visible este caso en los medios, tenés que tener en cuenta que no vas a lograr nada de parte de nosotros porque prescribió’. Es la historia de mi vida esa palabra: ‘prescribió’, agregó el joven claramente angustiado.

Qué dijo Lucas Benvenuto sobre Marcelo Corazza

Lucas Benvenuto dio un duro testimonio sobre lo que vivió cuando tenía 12 años y fue secuestrado durante 9 meses por una red de pedofilia. Además, contó que, dos años después de estar en cautiverio, muchos abusadores compartían su contacto e intentaban captarlo. Fue de esa manera que lo habría contactado Marcelo Corazza, el primer ganador de Gran Hermano (Telefe) y ahora detenido por trata de personas, corrupción de menores y abuso.

Mediante su participación en el ciclo de A la tarde (América TV), el entrevistado esclareció el tipo de contacto que tuvo con el productor televisivo. “Respecto a Marcelo quiero aclarar que con solo hablé y tuve conversaciones sexuales, pero jamás llegué a encontrarme. De todos modos, tuve la mala suerte de cruzarme con él. Él me pidió fotos íntimas”, aseguró entre lágrimas el joven que ahora tiene 30 años.

En otro punto de su testimonio, especificó que durante varios años en su adolescencia fue abordado por un grupo de personas a través de la plataforma de mensajes instantáneos Messenger. Ellos se pasaban su contacto, y entre estas personas, estaba el ex Gran Hermano.