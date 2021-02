El organismo de crédito internacional CAF–Banco de Desarrollo de América Latina destinará este año otros 300 millones de dólares para el Plan Argentina Contra el Hambre y, en particular, para fortalecer la Tarjeta Alimentar, en el marco de la emergencia socio-sanitaria generada por la pandemia de coronavirus, se informó hoy oficialmente.



El anuncio fue realizado tras la primera reunión del año del Consejo Federal Argentina contra el Hambre, encabezada hoy por el presidente Alberto Fernández desde la residencia de Olivos, en forma virtual.



Acompañado por el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo; y el presidente de la CAF, Luis Carranza Ugarte, entre otros, Fernández destacó durante el encuentro el rol del organismo de crédito internacional por destinar 300 millones de dólares "para sostener la Tarjeta Alimentar".



El jefe de Estado también estuvo acompañado desde Olivos por el secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, Gustavo Beliz; y la titular del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz.



"Hay que agradecer a la CAF, que el año pasado nos destinó 300 millones de dólares y este año destinará otros 300 millones para sostener la Tarjeta Alimentar, que permite acceder a alimentos saludables para nuestra población", resaltó el Presidente en la reunión.



En julio del año pasado, la misma entidad de fomento financiero había aprobado una línea de financiamiento de 300 millones de dólares para el Plan Argentina Contra el Hambre y, en particular, para dotar de mayor solvencia económica a la Tarjeta Alimentar, indicaron fuentes oficiales.



Creado en el inicio de la gestión, el plan busca "garantizar la seguridad y soberanía alimentaria de toda la población", con especial atención en los sectores de mayor vulnerabilidad económica y social.



"Estamos preocupados y ocupados de los que más lo necesitan, de los que están en peor situación. El Estado va a seguir presente para auxiliarlos en este momento de expansión económica pero que tal vez no necesariamente los alcanza", sostuvo el jefe de Estado al exponer en este encuentro virtual.



El mandatario ratificó que partir del tercer viernes de febrero, el monto que se depositará en la Tarjeta Alimentar para familias con un hijo pasará de 4.000 a 6.000 pesos y para quienes tengan más de un hijo será de 6.000 a 9.000 pesos.



"No puede ser que esta oportunidad de desarrollo se convierta en un aumento de precios. Mi reclamo al retorno de la ética también tiene como destinatario a quien produce. El primer compromiso tiene que ser con la sociedad en la que se desarrolla", subrayó Fernández.



Por su parte, Arroyo observó que "desde lo alimentario, hay tres objetivos para este año: que la gente vuelva a comer en su hogar; fortalecer la producción de alimentos en pequeña escala con asistencia financiera no bancaria para mejorar la producción; y apuntalar la calidad nutricional vía incentivos para la compra de alimentos frescos con la tarjeta Alimentar".



El funcionario añadió que "en 2020 se pasó de 8 millones a 11 millones personas que recibieron cobertura alimentaria y se logró sostener la situación junto a la gran red social que tiene la Argentina".



Asimismo, Tolosa Paz afirmó que el impacto de la Tarjeta Alimentar se puede observar en "las economías donde se inyecta, porque se registran mejoras notables en el empleo, en el trabajo y en los comercios locales".



"Hay que seguir trabajando para garantizar y articular la implementación de las políticas que lleven a desterrar definitivamente las desigualdades sociales en la infancia", agregó.



Ugarte indicó que el anuncio "ratifica el compromiso de CAF con la Argentina en general y con este programa en particular" y señaló que "es un honor y un privilegio ser socios del Gobierno en este esfuerzo integral que apunta a romper con la transmisión intergeneracional de la pobreza".



Además, participaron en la videoconferencia representantes de organizaciones sociales, religiosas, empresariales y sindicatos, y entre los expositores estuvieron el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel; el presidente de la Copal, Daniel Funes De Rioja; y el empresario, vicepresidente de la AFA y presentador de televisión Marcelo Tinelli.



También asistieron por vía electrónica la titular del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia de la UCA, Ianina Tuñon; los ministros de Desarrollo Social de Tucumán, Gabriel Yedlin, y de Misiones, Belinda Dammer; el secretario general de ATE, Hugo Godoy; el dirigente de la UTEP Gildo Onorato y la nutricionista Myriam Gorban.