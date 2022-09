El presidente Alberto Fernández se prepara para volver a viajar a Estados Unidos en la próximas semanas para mantener la postergada reunión bilateral con su par de ese país, Joe Biden, después de que el mandatario norteamericano debiera suspender el encuentro que estaba previsto para julio por haber contraído coronavirus.



De concretarse en el corto plazo, el mandatario argentino estaría viajando a Estados Unidos dos veces en menos de un mes mes, al haber regresado el jueves último de la gira que mantuvo en ese país para participar de la 77° Asamblea General de la ONU que se realizó en Nuevo York.



El embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello, aseguró que la reunión está "confirmada", según le fue notificado por el Departamento de Estado de ese país, y aclaró que sólo resta definir la fecha que establezca la administración del líder demócrata.



La semana última, en ocasión de acompañar al mandatario a la reunión con la titular del FMI, Kristalina Georgieva, en el Consulado argentino en Nueva York, Argüello ratificó que el encuentro bilateral entre ambos mandatarios está en marcha.



"Hace cuatro días tuve una reunión en la Casa Blanca. Me reuní con el asesor especial (para América Latina) Juan González. La reunión impulsada con Biden está confirmada. No tenemos la confirmación de la agenda. Estamos bien, conformes, esperando que se elija el día y la hora", había declarado el funcionario el lunes último.



Argüello indicó en las últimas horas que sigue sin haber novedades sobre la fecha, que es el último punto que resta definir sobre la agenda conjunta entre ambas administraciones.



El encuentro entre Fernández y Biden en el Salón Oval de la Casa Blanca, en Washington, iba a realizarse el pasado 26 de julio, pero días antes el mandatario estadounidense debió cancelar la cita por un cuadro positivo de coronavirus, por lo que la reunión bilateral pasó entonces a tener una fecha indefinida.



No obstante, tanto a fines de ese mes como a principios de septiembre, la ya exministra Economía Silvina Batakis y su sucesor en el cargo, Sergio Massa, viajaron a Estados Unidos para mantener reuniones con las autoridades del FMI, la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos, el Banco Mundial e inversores de distintos rubros, entre otros sectores.



En lo que es otra muestra de las buenas relaciones entre ambos países, el ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, y los gobernadores del denominado Norte Grande viajarán mañana a Estados Unidos para realizar, entre el lunes y viernes próximo, una serie de encuentros y rondas de negocios en Washington y Nueva York, en la búsqueda de inversiones para sus provincias y con el objetivo de aumentar exportaciones.



En la agenda de esas actividades también participaba Argüello, mientras espera novedades del Departamento de Estado sobre la fecha de la bilateral entre Alberto Fernández y Biden.



El Presidente argentino volvió el jueves de su gira por Estados Unidos -que también lo llevó a exponer en Houston, Texas, ante una treintena de empresarios del sector petrolero-, con la predisposición del FMI de revisar el año que viene las metas del acuerdo, según se desprendió de los dichos de Georgieva tras la reunión del lunes último.



Fernández pudo sumarse también a la gestación de una iniciativa internacional motorizada por su par francés, Emmanuel Macron, para "abrir una instancia de diálogo" en Ucrania, con el objetivo de restablecer el suministro de bienes en Europa y calmar la tensión de precios en el mundo.



Con ese motivo Macron invitó a debatir el martes último a mandatarios de distintos bloques regionales, como el G20, la Unión Africana y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) -de la que Alberto Fernández es presidente pro témpore-, que se dieron cita en una cena cerrada en el Consulado francés en Nueva York.



De ese encuentro surgió una propuesta para intervenir en la crisis, aunque por ahora se encuentra en estado embrionario, y que busca afianzar una postura multilateral que pueda ser garante de una posible instancia de negociación ante la prolongación del conflicto bélico.



Fuente: Télam