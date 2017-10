El próximo jueves Luis D'Elia deberá declarar en el marco de la causa del Memorando con Irán que investiga el juez federal Claudio Bonadio. Ese día será el que, según advierte el dirigente piquetero, quedará preso. "Van a ir por todos y cada uno de los compañeros que estamos en esos 562 lugares de la lista negra (sobre la presunta nómina contra quienes apunta Mauricio Macri). Me parece que el primero soy yo el jueves, quiera Dios que no", dijo el dirigente piquetero.

Esta semana D'Elia deberá declarar en la causa por la denuncia que Alberto Nisman hizo poco antes de morir, en la investigación por el presunto encubrimiento del gobierno de Cristina Kirchner a los iraníes acusados por el atentado a la AMIA. "Creo que quieren montar un show conmigo. Creo que voy a quedar preso sin ningún argumento judicial, y lamentablemente creo que lo que viene será muy duro", afirmó.

El dirigente piquetero dijo que tiene "una semana difícil" y recordó la versión que dio el fin de semana, cuando dijo que el exsecretario de Presidencia Oscar Parrilli lo llamó para pedirle que no se presentara en el acto que Cristina encabezará esta tarde en el estadio de Racing. "Me dijo que los que conducen la campaña creen que soy 'piantavotos', que le resto a Cristina. Y yo no voy a estar porque me pidieron que no esté. Así valoran los jefes de campaña…", se lamentó, en la columna de su programa en Radio Rebelde.

Más allá de sus acusaciones el dirigente de lleno en la campaña y llamó a hacer "un gran esfuerzo militante" para "reventar el estadio de Racing de gente y vencer al desánimo, el desánimo e ir por la victoria". "Necesitamos ganar el domingo, sí o sí, bajo cualquier circunstancia. Solo un triunfo popular detendrá el ajuste, las tres reformas que empieza a hacer Macri al servicio de mil familias oligárquicas: la reforma laboral, previsional, y fiscal, destinada a pulverizar los derechos de la clase trabajadora", advirtió.