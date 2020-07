Luis D'Elia recibió el alta médica tras permanecer internado en el sanatorio Otamendi por coronavirus. El propio dirigente político comunicó la noticia en las redes sociales. Con la aprobación de los doctores, regresó a su casa este domingo.

"Me dieron el alta parcial después de 8 días. Me voy a casa a cumplir el resto de una rigurosa cuarentena. Un cariño inmenso a todes por tanta solidaridad y tanto afecto", escribió en Twitter.

Si bien D'Elía no tuvo complicaciones, su cuadro preocupó a los doctores a raíz de las enfermedades prevalentes que padece: según él mismo detalló, tiene tres bypass y es diabético.

En ese sentido, contó que el médico le explicó que era fundamental que el virus no comprometiera sus vías respiratorias. "Me dijo: 'Recemos para que no te agarre los pulmones".

Sobre la posible fuente del contagio, expresó en diálogo con Radio Con Vos: "Vivo con mi compañera Lorena Felices y su hija. Entiendo que me contagié después de que volvieran de hacer compras".

D'Elia cumple prisión domiciliaria con monitoreo electrónico desde el 4 de abril. Entonces, el Tribunal Oral Federal 6 le otorgó el beneficio por presentar síntomas compatibles con coronavirus. Sin embargo, en esa oportunidad el test dio negativo.

Tiene una condena de 3 años y 9 meses de cárcel por la toma de una comisaría en La Boca en 2004, y previo a la domiciliaria estuvo detenido en el penal federal de Ezeiza.

