La victoria en las elecciones a gobernador de Córdoba de Martín Llaryora, el candidato de Hacemos Unidos por Córdoba, golpeó con dureza a su principal oponente, Luis Juez, de Juntos por el Cambio (JxC). Tras conocer los resultados, Juez lanzó toda clase de denuncias contra el oficialismo triunfante en los comicios.

Dentro de esas acusaciones, una sobresalió por lo insólito. Tal fue su nivel de delirio que incluso llegó a sorprender al periodista Eduardo Feinmann. "Los tipos repartían droga", lanzó Luis Juez durante una entrevista con el canal LN+, al analizar su derrota frente al actual intendente la ciudad de Córdoba y próximo gobernador de la provincia mediterránea.

Este domingo, en un comicio clave para JxC de cara a las elecciones presidenciales y con un altísimo grado de polarización, Llaryora ganó con el 42,7% de los votos frente al 39,6% que obtuvo el representante cambiemita. Fue al referirse a ese proceso que Juez disparó contra el vencedor de la contienda.

Durante la nota, el dirigente le dijo al periodista Pablo Rossi: "Jueves, viernes y sábado, los tipos repartían colchones, frazadas, subsidios, plata. A los discapacitados, un bono de $160 mil. Escuchá esto, Pablo: droga".

Ante tamaña denuncia, Feinmann repreguntó sorprendido: "¿Cómo droga?". "Droga, droga", contestó nuevamente Juez. Lejos de dejar pasar la acusación, el conducto insistió: "Pero ¿lo tiene filmado? ¿lo tiene documentado?":

"Yo soy abogado penalista, Pablo. El sábado hubo una reunión con dirigentes deportivos, barrabravas de los clubes más importantes de Córdoba. De todo, de todo...", amplió el excandidato de JxC.

Este lunes, tras saberse ganador en la elección, Llaryora aseguró que, con su gestión, empezará "otra provincia, una nueva era", y aseguró que ampliará el gobierno "a distintos sectores para buscar más acuerdos, más consenso".

"A partir de diciembre vamos a trabajar para todos los cordobeses. Agradecemos por estos 24 años pero ahora empieza lo mejor, porque nosotros somos una nueva manera de hacer política, una nueva generación. Empieza otra provincia, una nueva era, haremos las reformas necesarias", aseveró el actual intendente de Córdoba y postulante a gobernador por el oficialismo provincial, encabezado por Juan Schiaretti.

A su vez, el actual intendente protestó por el manto de duda sobre los resultados que quiso instalar Luis Juez. "Pregúntenle a él, qué sé yo. Siempre fue así, qué sé yo. Nosotros ganamos una elección, va a terminar el conteo definitivo, vamos a ganar", dijo.

Y agregó: "A mí me tocó perder dos veces. Cuando me toca perder, soy una persona leal, honesta. Agarro el teléfono y saludo al que me ganó. La elección definitiva va a terminar así".

"También nosotros estamos enojados. Yo quiero explicarles a todos: nosotros no tenemos nada que ver con la Junta Electoral, porque es del poder judicial. Los más perjudicados fuimos todos los cordobeses, pero después nosotros, porque no nos reconocieron un triunfo totalmente legítimo", cerró.