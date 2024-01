La Justicia de los EEUU rechazó un pedido formulado por el Gobierno argentino para evitar presentar garantías en el juicio que se sustancia en Nueva York por la nacionalización arbitraria de YPF por parte del exministro de Economía de Cristina Kirchner, Axel Kicillof, por lo que el país podría comenzar a sufrir embargos de sus activos en el exterior.

La decisión fue tomada por la jueza de Nueva York Loretta Prezka, en el marco de la causa iniciada por el fondo Burford Capital en la que la Argentina fue condenada a abonar un resarcimiento de US$16.000 millones.

La fecha tope para presentar las garantías fue fijada para el 10 de enero, por lo que los litigantes ya están en condiciones de solicitar embargos sobre los activos del país que puedan encontrar en el exterior.

El argumento del Estado argentino, que señaló 'falta de acceso a fondos' para hacer el depósito de garantías, 'demuestra que no ha tomado, y supuestamente no puede tomar medidas para el pago y que no tiene un plazo para hacerlo', señaló la jueza Preska, al darle la razón a los demandantes, que se opusieron a este pedido, consignó AFP.

Esta medida supone un duro golpe para el país, que apeló la sentencia dictada en noviembre último por Preska, la mayor de la historia dictada por el tribunal federal de Manhattan. El lunes pasado, Preska le concedió a la Argentina plazo hasta el 22 de febrero para presentar los primeros argumentos contra este fallo.