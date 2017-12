Mano a mano. El presidente de Brasil, Michel Temer, puso como ejemplo la reforma previsional de Macri. El cierre de la cumbre fue con el brindis hecho por Temer en el almuerzo en el Palacio de Itamaraty.

El presidente Mauricio Macri afirmó ayer en Brasilia que el "aislamiento y el proteccionismo" que tuvo el Mercosur no permitió la reducción de la pobreza en Argentina, por lo cual convocó a tener "coraje" y "visión de largo plazo" para la firma de un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea (UE).



La participación de Macri en la 51a. Cumbre del Mercosur también tuvo elogios hacia la reforma previsional por parte de su par brasileño, Michel Temer, quien consideró que el caso argentino "es un ejemplo" para Brasil.



Antes de la reunión con los presidentes del Mercosur y de los estados asociados, Macri le dio un fuerte espaldarazo al acuerdo que se negocia con la UE y que los sudamericanos esperan firmar en el primer trimestre de 2018. Así, reconoció que el Mercosur no produjo los avances económicos y sociales en Argentina con el formato que no incluye acuerdos tipo TLC.



"Hemos probado el aislamiento por muchos años. El Mercosur es el más aislado, el bloque más proteccionista del mundo y eso no ayudó a reducir la pobreza en nuestro país, sino que la profundizó, con lo cual ahora queremos pertenecer al mundo global y estos acuerdos son un buen puente", subrayó.



En declaraciones a los corresponsales en Brasil de Télam y otros medios argentinos, Macri enfatizó la importancia de que se concrete el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, que puede tener una concreción de su marco político en enero próximo.



Macri explicó que, en caso de llegar a un tratado con la UE, el primer paso es "político, con cerca de dos años para acuerdos legales definitivos, tras lo cual comienzan a correr los diez años de algo que comenzamos a conversar hace 30, entonces llevará 45 años de negociación". "No puede ser que haya gente que tenga miedo a esta altura. ¿Qué será del mundo con la renovación tecnológica dentro de 12 años" Hay que tener coraje y visión de largo plazo", enfatizó.



Macri consideró que en 2017 -durante las presidencias semestrales de Argentina y de Brasil- se le ha dado "dinámica al Mercosur para una mayor integración destinada a avanzar en los desafíos a largo plazo, que son el convenio con la Unión Europea y la relación de la Alianza del Pacífico".También analizó que un acuerdo con la UE "es el vínculo más natural, más lógico". Así, citó las relaciones de Brasil con Portugal, de Argentina con España y países como Inglaterra, Francia, Italia, además de destacar a la comunidades de casi todos los países europeos radicados en los cuatro países fundadores del Mercosur.



Ya dentro del plenario del Mercosur, en el Palacio de Itamaraty, en su discurso, Macri resaltó la cohesión dentro de los fundadores del bloque (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay) para negociar con los europeos.



"Un acuerdo comercial con la UE "generará múltiples oportunidades de negocios, favoreciendo la creación de empleo en nuestros países"."Me alegra que todos hayamos coincidido en eso", remarcó.



Al reseñar las "áreas concretas" en las que el Mercosur está avanzando en acuerdos, mencionó a las negociaciones con la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, México y Perú), "una región productiva con costas sobre dos océanos, destinada a ser uno de los polos de crecimiento más dinámicos del mundo".



De cara al próximo año, Macri aseguró que cuando Argentina presida el G-20 buscará "ser la expresión de una región" y que planteará una "visión desde el Sur" en ese foro formado por los países desarrollados y los más importantes emergentes. En otro pasaje de su discurso, también pidió que en Venezuela se respeten los derechos humanos y el calendario electoral.

Elogios por la reforma previsional



Mauricio Macri, que durmió la noche del miércoles en Brasilia y abandonó la capital después de la cumbre, también recibió elogios de su par brasileño, Michel Temer en dos oportunidades debido a la aprobación de la reforma previsional por parte del Congreso, un objetivo que es la principal prioridad del gobierno brasileño. Al recibir a Macri en la puerta del Palacio de Itamaraty, con todos los honores de los soldados de los Dragones de la Independencia, Temer miró hacia los periodistas brasileños y les dijo: "Él aprobó la reforma en Argentina. Sirve como ejemplo".



Más tarde, en el plenario, Temer subrayó que su par argentino "logró una expresiva victoria sobre la reforma jubilatoria en su país". El gobierno de Temer busca sin éxito aprobar la reforma jubilatoria en Brasil desde hace siete meses y fijó el mes de febrero como posibilidad para lograr los tres cuartos de los votos de la Cámara de Diputados que necesita para cambiar la legislación previsional. Son 308 de los 513 votos de Diputados y el gobierno está contabilizando 280, en un año electoral donde muchos buscarán la reelección en los comicios generales de octubre.



Compre oficial



El Mercosur, que trabaja contrarreloj para firmar en el próximo trimestre el acuerdo de asociación con Europa anunció ayer la adopción de un sistema de compras gubernamentales, frenado en 2006 y que permite a empresas del bloque participar en licitaciones.