Cómodo, en un distrito donde tiene quizás su principal base electoral y ante un moderador que no ocultó su militancia política, Mauricio Macri opinó en duros términos y con palabras que no suelen estar en su léxico público sobre el gobierno nacional.

El ex jefe de Estado fue convocado por la Bolsa de Comercio de Córdoba en el marco de su visita a una provincia en la que reconoció que le gustaría vivir. Manuel Tagle, presidente de la Bolsa y anfitrión del evento, endulzó los oídos del invitado al momento de la presentación: “No hay una persona con la experiencia, la claridad conceptual y la experiencia doctrinaria que tenés vos para conducir los destinos del país”.

En ese marco, el jefe de Estado no tuvo pruritos en asegurar que la lista de precios de Roberto Feletti va a llevar al país al rumbo de la “destrucción” y que el gobierno nacional “se cagó en la libertad de la gente” con las medidas adoptadas durante la pandemia.

También habló del culebrón judicial que lo tuvo ayer como protagonista en Dolores. Confirmó que el próximo miércoles volverá a presentarse ante el juez Martín Bava para declararse inocente y asegurar que nunca espió a los familiares de las víctimas del ARA San Juan.

En esta nota, un repaso por las principales definiciones de Macri.

El fracaso económico de su Gobierno

- “Generamos una expectativa para la cual no estuvimos a la altura. Eso es claramente un hecho. Pero el éxito y el fracaso son dos impostores. Las cosas se ven con claridad con el tiempo. Uno pensó que íbamos a darlo vuelta en un solo viaje y tristemente vimos que no. Estoy cada vez más convencido de que el 15-19 fue el prólogo del cambio. Y ahora viene en 2023 el cambio definitivo”.

- “La lista de precios de Feletti nos lleva claramente al rumbo de la destrucción”

- “Yo tengo claro cuál es el rumbo que tenemos que tomar, qué tenemos qué hacer, no es tan difícil si dejamos de mirarnos el ombligo. Es hacer lo que han hecho los que más o menos les ha ido bien. La verdad es el camino más corto que uno tiene para llegar al desarrollo y a la inclusión de todos los argentinos”.

- “En 2023, va a haber un gobierno que entendió todos los impuestos que hay que sacar para que tengamos trabajo en la Argentina. Hay trabajo si hay inversión. Y para que haya inversión, tenemos que tener los mismos impuestos competitivos de los países que nos rodean. Nadie va a venir a invertir acá si Chile o Uruguay tienen la mitad de los impuestos que nosotros. Los tenemos que eliminar el primer día de gobierno y asumir: esto va y esto no va”.

Las elecciones

- “El 2023 no va a tener nada que ver con el 2015. El único punto en común que vamos a tener es que el Estado nacional va a estar fundido, mucho más fundido que en 2015.

- “El 15 de noviembre tiene que arrancar una etapa en la que todos con mucha humildad asumamos que enfrentamos una situación compleja. No es verdad que esto se arregla creciendo. Para crecer, hay que hacer cosas que nos permitan tener un ámbito donde todos tiramos para el mismo lado. Eso es un país con reglas de juego, un país donde no vale estafar al otro, vivir del trabajo del otro.

- “Nadie sabe qué va a pasar el 15 de noviembre. El Frente de Todos es una coalición pegada con Plasticola y en descomposición. Juntos por el Cambio va a volver con un poder real, vamos a llegar a un lugar con todas las herramientas para poder cocinar lo que tengamos que cocinar”.

- “El kirchnerismo va a perder su capacidad de mentir, de engañar a algunos. El fracaso es estrepitoso. Es el enorme dolor que ha traído este aprendizaje”.

La Causa Judicial

- “Por supuesto, el miércoles iré a la indagatoria. Por la incompetencia del juez voy a tener que volver a viajar Dolores, perder todo un día de trabajo, para decirle lo que toda la gente sabe: yo no espié a nadie, jamás he hecho espionaje ilegal, mi gobierno no ha hecho espionaje ilegal, no usé ningún dinero público para hacer una actividad ilícita, jamás tuve documentación sobre los familiares de los tripulantes del ARA San Juan y de ningún otro buque”.

- “Esto es claramente un accionar que delata lo intempestivo que es parte de una campaña electoral. Creen que procesarme va a cambiar en algo el resultado electoral y la decisión que tienen los argentinos de poner un límite al atropello. No hay miedo que le puedan generar hoy a los argentinos porque están abrazando la dignidad y el coraje como nunca antes.

- “El miércoles iremos a decir esto frente a un procesamiento que está escrito porque es tal el disparate de cosas que han sucedido, como lo último: iban tan rápido que se olvidaron de conseguir la liberación de ese secreto sobre los temas de inteligencia”.

- “Es un capítulo más de una persecución que lleva mucho tiempo, ya casi en forma obsesiva. El “ah pero Macri” ha sido importable”.

Sobre el acuerdo político convocado por el oficialismo

- “¿Cómo hacés un acuerdo con gente que no sea creíble? En el Frente de Todos son todos no creíbles. Han faltado a la verdad semanalmente. Si ellos proponen cosas sensatas, vamos a acompañar porque somos así. No negamos nuestras ideas y vamos a acompañar con generosidad, pero tiene que ser un espacio de mucha claridad y mucha transparencia”.

La cuarentena

- “Este Gobierno se cagó en la libertad de la gente, en la responsabilidad de la gente, decidiendo quién puede hacer algo o no. Y pasaron cosas que nos enteramos, como lo de Abigail o lo de Solange, pero hubo muchas otras que no”.

- “Es un Gobierno al que no le importa que los chicos vuelvan a clases. No sólo no le daban futuro al padre, sino que te decían: tus hijos también van a depender de nosotros, del plan, porque no se van a educar. Eso impactó en el resultado electoral”.

- ¿Cree que el gobierno de Alberto Fernández puede terminar antes de 2023?

- Estamos para acompañar los procesos democráticos. Creemos en la democracia. Pero es el sistema en el cual creemos.