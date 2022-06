Mauricio Macri calificó al gobierno de Alberto Fernández como “una mezcla de ineptitud bestial, ideas equivocadas y maldad; una combinación casi perfecta para obtener un resultado malo”.

Al hablar por Zoom en el encuentro regional de la Fundación Pensar, en Salta, el ex presidente dijo que un eventual gobierno de Juntos por el Cambio en 2023 va a ser “duro” y “muy difícil”, y anticipó “una Argentina con más de 50% de pobreza en varias regiones”, por lo que los dirigentes opositores llegarán “mucho más golpeados, pero mucho más sabios”.

“Eso nos genera más responsabilidad y obligación. Si no generamos una percepción de cambio profundo no hay inversiones ni empleo”, señaló. Y agregó: “Tenemos que aprender que no podemos volver porque queremos volver al poder, tenemos que volver porque queremos poner en el rumbo correcto a la Argentina”.