¿Y el gabinete? El presidente Mauricio Macri dijo que ‘no‘ tiene previsto ‘ningún cambio‘ de gabinete ‘por ahora‘, al manifestarse ‘muy orgulloso‘ de su equipo de gobierno.

Por primera vez, el presidente Mauricio Macri aclaró públicamente dos cuestiones claves para el Gobierno nacional: la situación de la deuda que tiene el Correo Argentino (propiedad de su padre, Franco Macri) con el Estado y la cuestión relacionada con los aumentos a jubilados.



En una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, Macri dijo ayer que se anuló la resolución por la cual se cambiaba el método de cálculo del aumento de los haberes a los jubilados. El Presidente admitió ‘errores‘ por parte del Poder Ejecutivo y agregó que ‘lo importante es no persistir‘. ‘Si me equivoco doy un paso atrás y me corrijo‘, expresó, en relación al acuerdo con la empresa Correo Argentino S.A y las modificaciones en el cálculo de las jubilaciones.



El miércoles pasado, el Gobierno había anunciado en principio que el valor de las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares iban a aumentar a partir del 1 de marzo 12,65 por ciento. Eso quería decir que el haber mínimo jubilatorio debía pasar de $5.661 a $6.377. La cuestión es que, en vez de 12,65, el aumento debe ser de 12,96 por ciento, porque así lo establece la Ley de Movilidad Previsional.



El Gobierno había cambiado la fórmula por la cual se determinan los incrementos de las jubilaciones y pensiones reduciendo el porcentaje, lo que generó críticas desde sectores de la oposición. El cambio implicaba una merma del 0,3 por ciento en las jubilaciones respecto del cálculo que se aplicaba anteriormente. De esta manera, el próximo aumento que se estimaba en un 12,96 por ciento, iba a ser de 12,65 por ciento. ‘La resolución del aumento jubilatorio ya se anuló y va a ser liquidado como siempre‘, afirmó el Presidente.



Esto quiere decir que si al mínimo jubilatorio de $5.661 se le aplica un aumento de 12,96 por ciento ese haber para jubilados se elevaría a $6.394.



Según reproducían el miércoles los medios nacionales, las modificaciones en la manera de aplicar la fórmula fueron hechas para que el cálculo sea más exacto ya que antes había una ‘pequeña sobreestimación‘ de los porcentajes. Concretamente, según las explicaciones oficiales, se sobrevaloraba la variación que tenía la recaudación de los recursos tributarios que se destinan al pago de jubilaciones.



Macri puntualizó que ‘todavía la resolución no fue publicada en el Boletín Oficial, ya lo verán mañana (por hoy)’



‘Di la orden para que se anulara y se liquidara como siempre. Y allí queda abierto el debate. El equipo técnico (del Gobierno) dice que se aplicó mal la ley. Es un tecnicismo matemático‘.



Según la agencia de noticias DyN, el monto de Asignación Universal por Hijo (AUH) ascenderá de $1.103 a $1.246. También se eleva el valor de la Ayuda Escolar Anual a $1.043 por hijo, para asistir a los trabajadores formales, a los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor y los desocupados y trabajadores informales que perciben la AUH. Como subió la ganancia no imponible en la última reforma del Impuesto a las Ganancias, también sube el tope salarial que permite la liquidación de asignaciones familiares para trabajadores subiendo de $30.000 por persona y $60.000 por grupo familiar a $36.804 por persona y $73.608 por grupo familiar. Asimismo, a partir del 1 de marzo se elevan las asignaciones por Nacimiento, pasando a $1.452, por Adopción a $8.703, por Matrimonio a $2.176 y por Cónyuge a $299 para jubilados.



Por otro lado, el presidente Macri dijo que dio marcha atrás en el acuerdo que su Gobierno había alcanzado en 2016 para resolver una antigua deuda impaga de una empresa postal de su padre, Correo Argentino, que derivó en una denuncia penal contra el mandatario. Télam, DyN, Reuters y Efe