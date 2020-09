Luego de que ayer el presidente Alberto Fernández asegurara que “lo que nos hace evolucionar o crecer no es el mérito”, el presidente del interbloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados, Mario Negri, le respondió con un posteo en su cuenta de Facebook que esta tarde fue replicado por el ex primer mandatario Mauricio Macri.

“Comparto”, publicó el ex Jefe de Gobierno porteño en su cuenta de Twitter, acompañado de una imagen con el texto de Negri, que entre otras cosas sostiene que “con mucho dolor leí ayer las declaraciones del Presidente y pensé en lo equivocado que está quien conduce hoy el país. Sus conceptos están reñidos con nuestra historia”.

“En Argentina nació la patria con la inmigración. Aquí vinieron a trabajar nuestros bisabuelos porque en sus países no había futuro. En Europa había nobleza, había ricos y había guerras. Ellos querían cambiar y PROGRESAR. No hay progreso sin la idea de mérito. Mérito es buscar valores. Ellos querían progresar. Y el reconocimiento que buscaban lo proyectaban en sus hijos. A ellos se sumó Sarmiento. Había que educar a todos para que todos progresaran”, agregó el radical cordobés.

En esa línea, Negri sostuvo que “las sociedades sin mérito no son igualitarias. Son espacios poblados por individuos. No por personas. Y por encima del individuo los tutela el poder. Sin progreso lo que queda es el estancamiento. Sociedades estáticas. Conducidas por tiranos, reyes o sacerdotes. Ellos se arrogan el derecho sobre personas y cosas”.

“Si no hay mérito, ¿para qué educarse? ¿Si no hay reconocimiento para qué mejorar? Sin mérito no hay ciencia. ¿Para qué saber? ¿Para qué descubrir? Sin mérito se vive en una anomia eterna. ¿Es eso lo que quieren? Condenar el mérito es condenar a un país a la chatura. Sin mérito no hay esfuerzos, ni individuales ni colectivos”, concluyó.

Luego de la polémica por sus dichos, y al encabezar la presentación del Plan Nacional de Conectividad “Conectar”, Fernández aclaró que “ayer los diarios titulaban ‘Alberto piensa que el mérito no sirve para progresar’. Yo no digo semejante imbecilidad. No creo en la meritocracia. Si algunos tenemos mejores condiciones, el mérito no alcanza y es allí donde el más tonto de los ricos tiene más posibilidades que el más inteligente de los pobres y eso no lo podemos permitir”.

Fernández había pronunciado sus declaraciones en una visita a San Juan, donde además afirmó que “la coparticipación es un tema que en algún momento en la Argentina lo deberemos rediscutir”, pero aclaró que “no es una tarea simple” porque “nadie quiere perder”.

En ese marco, Fernández dijo no tener “muy en claro” en concepto “de qué” la Ciudad recibía determinados recursos, al referirse a la decisión que tomó de reducir el porcentaje de fondos de coparticipación y entregarlos a Buenos Aires. “Hemos tomado una decisión días atrás respecto de lo que recibía la Ciudad de Buenos Aires en concepto de... no tengo muy en claro de qué, si de coparticipación o no, porque nunca quedó en claro eso”, resaltó el Presidente.

Para Fernández, es necesario “un análisis más sensato entre todos, más cuidadoso”, y destacó: “La solución no es que el Estado Nacional resigne puntos, que los resigna eh, se los aclaro. Cada vez que el Estado Nacional auxilia a una provincia, y en estos tiempos se ha visto mucho, son recursos que el Estado Nacional deja de poner para que el Estado Nacional siga haciendo cosas”.

“Está muy bien que ayude a las provincias y debe hacerlo, pero lo que creo es que en verdad debemos discutir es cómo va a funcionar la coparticipación para adelante, porque por mucho que el Estado Nacional renuncie, en punto más o dos puntos más, eso no resuelve el problema que tenemos. Eso no garantiza nada para muchas provincias”, resaltó el Presidente.

En sintonía, afirmó que “hay que trabajarlo con otra lógica porque no es un tema simple”, y destacó: “Tal vez después de la pandemia todos entendamos que es una buena oportunidad para federalizar la Argentina y podamos rediscutir todo. Lo que es la parte del Estado Nacional y lo que tiene que ver con el resto de la coparticipación”.

Además, Fernández afirmó que piensa la Argentina como “un todo integrado, más allá de las diferencias políticas” que existan con los gobiernos provinciales, y destacó que busca “integrar el país socialmente para darle a todos la posibilidad de desarrollarse”. “Lo que nos hace evolucionar o crecer no es verdad que sea el mérito como nos han hecho creer en los últimos años. Porque el más inteligente de los pobres tiene menos posibilidades de desarrollarse que el más tonto de los ricos. Entonces no es el mérito, es darles a todos las mismas oportunidades de desarrollo. Tengo una enorme admiración por (Domingo Faustino) Sarmiento, siempre digo ojalá los liberales fueran como (Juan Baustista) Alberdi y como Sarmiento”, manifestó.

Durante su visita a San Juan, Fernández recorrió obras de infraestructura, visitó una empresa textil y encabezó la firma de una serie de convenios para la provincia.