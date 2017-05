Como estaba previsto, el presidente Mauricio Macri encabezó este lunes el acto del Día del Trabajador de las 62 Organizaciones Gremiales Peronistas, en Ferro. Acompañado por el dirigente rural Gerónimo "Momo" Venegas, el Presidente brindó un discurso en el que aprovechó para anunciar la reconversión de planes sociales y una serie de beneficios impositivos a transportistas.

El acto comenzó con las palabras de Venegas, titular del sindicato de peones rurales (Uatre), quien festejó el acto: "La verdad que hoy la rompemos. Felicito a esta militancia que no dejó que el peronismo muriera de la mano del kirchnerismo. Fui un perseguido político durante los 10 años del kirchnerismo pero nunca me arrodillé, nunca me achiqué", remarcó.

Cerca de las 19, y luego de que los trabajadores entonaran la Marcha Peronista, habló Macri, quien había llegado acompañado por Marcos Peña -jefe de Gabinete-, Jorge Triaca -ministro de Trabajo- y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, entre otros funcionarios.

"Les quiero decir a los que todavía no sintieron el cambio, que el cambio ya llegó. Hoy estamos festejando el trabajo, conmemorando el Día del Trabajador y es justo que lo hagamos. Porque el trabajo es de las cosas más importantes que nos pasan en la vida. Es lo que nos hace ser quienes somos. Nos ayuda a conocer a otros, a hacer amigos, a progresar, nos da dignididad, nos levanta la autoestima, nos permite elegir, dar un ejemplo, sentir que hacemos un aporte a ese país que queremos", sostuvo el Mandatario. Y remacó: "Estamos todo el día pensando de qué manera podemos generar más trabajo".

Ya con más dureza sentenció: "No va más el país de la ventajita, el país de la patota, con comportamientos mafiosos; la Argentina es de todos los argentinos y no me voy a bancar a ninguno que nos quiera llevar por delante porque yo estoy acá por ustedes, no para defender a ningún mafioso", concluyó el Jefe de Estado.

Fue sobre el final de su discurso, que Macri confirmó la medida para estimular el ingreso al mercado laboral formal de los beneficiarios de planes sociales, con una frase que generó aplausos: "Ya un señor dijo hace muchos muchos años que la estrella polar de un país tiene que ser la productividad, y ese señor fue Juan Domingo Perón. Ese señor dijo también que cada argentino tiene que producir lo mismo que consume".

Cabe destacar que con el programa "Empalme", el Gobierno se propone incorporar al mercado formal de trabajo a miles de beneficiarios de planes sociales. "Decimos que todos los que tengan esos planes puedan entrar a trabajar sin perder el plan, que las empresas puedan incluir eso que reciben como parte de su salario. Eso facilita que se los pueda tomar, son cientos de miles de argentinos, que de esa manera le abrimos una puerta, porque los necesitamos", afirmó el jefe de Estado.

El sistema tendrá como objetivo "pasar del asistencialismo al trabajo". Apuntará a que las empresas tomen a beneficiarios de planes sociales a cambio de alivio en las cargas sociales y tributarias. Los empleadores podrán tomar a los que perciban un subsidio y tomar el dinero que cobraban como parte del salario. Los "nuevos" trabajadores, así, podrán empezar a realizar una actividad productiva sin perder de manera automática ese beneficio.

Sumado a eso y como se esperaba, el Presidente anunció el proyecto de beneficios impositivos a transportistas, aunque no trascendieron mayores detalles sobre puesta en marcha.