El presidente Mauricio Macri formalizará su convocatoria a todos los sectores para negociar una serie de consensos básicos que se transformarán en un compromiso para el próximo gobierno, independientemente del partido que gane las elecciones.

Fuentes oficiales confirmaron que a través de una carta firmada por el propio jefe de Estado se llamará al diálogo a Cristina Kirchner y a todos los precandidatos presidenciales. En esa lista se encuentran Juan Manuel Urtubey, Sergio Massa, Roberto Lavagna, Daniel Scioli y Miguel Ángel Pichetto.

Algunos de estos dirigentes mantuvieron negociaciones con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Otros como Lavagna, Massa y Scioli recibieron el llamado directo de Macri.

Fuentes cercanas a CFK aseguraron que todavía la ex mandataria no fue contactada y que no se expedirá sobre el tema hasta ese momento. Dirigentes que la rodean aseguraron en diversas entrevistas que es improbable que la senadora acepte la convocatoria.

Dirigentes como Lavagna y Massa se mostraron reticentes a un acuerdo: ambos coincidieron en calificar la medida como "marketinera" y no como una necesidad real de acordar políticas públicas. Scioli, Pichetto, Urtubey y algunos gobernadores ya confirmaron que participarán del diálogo.

La Casa Rosada ampliará la convocatoria a la Iglesia católica, a la Iglesia evangélica, a las cámaras empresarias más importantes (G6, AEA, CAME), a los 24 gobernadores y a la CGT.

Ayer, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor Oscar Ojea, se manifestó en las últimas horas a favor de un "diálogo fructífero, lo más amplio posible y con agenda consensuada".

"Nosotros creemos en la posibilidad de un diálogo fructífero y le pedimos al Señor que los argentinos tengamos el coraje de poder dialogar entre nosotros para sacar el país adelante", dijo en una entrevista con la agencia estatal Télam en el Vaticano.

Los diez puntos que negocia el Gobierno con la oposición

1. Lograr y mantener el equilibrio fiscal.

2. Sostener un Banco Central independiente, que combata la inflación hasta llevarla a valores similares al de países vecinos.

3. Mayor integración al mundo, promoviendo el crecimiento sostenido de nuestras exportaciones.

4. Respeto a la ley, los contratos y los derechos adquiridos con el fin de consolidar la seguridad jurídica, elemento clave para promover la inversión.

5. Creación de empleo a través de una legislación laboral moderna.

6. Reducción de la carga impositiva, a nivel nacional, provincial y municipal y enfocado en los impuestos más distorsivos.

7. Consolidación de un sistema previsional sostenible y equitativo.

8. Consolidación de un sistema federal, basado en reglas claras, que permitan el desarrollo de las provincias y que impidan que el Gobierno nacional ejerza una discrecionalidad destinada al disciplinamiento político.

9. Asegurar un sistema de estadísticas transparente, confiable y elaborado en forma profesional e independiente.

10. Cumplimiento de las obligaciones con nuestros acreedores.