En una semana de lanzamientos de campaña, Mauricio Macri cerró un acto de Juntos por el Cambio en Parque Norte, otro el viernes en Córdoba y este sábado viajó a La Plata, la capital de la Provincia de Buenos Aires, donde fue a dar un mensaje a sus candidatos en el territorio más poblado del país.

Acompañado por la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, antes de ver a los postulantes en el Hotel Grand Brizo, el presidente recorrió el nuevo centro logístico para el mantenimiento del ferrocarril Roca junto al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich; el titular de Trenes Argentinos, Marcelo Orfila, y el jefe comunal de La Plata, Julio Garro.

"Comparto este momento con mucha alegría. Sé lo que significa para esta gran familia ferroviaria, especialmente este taller del Roca. Es un momento muy especial la reapertura de este taller después de 20 años", señaló Macri. Y agregó: "Cuando pensaban que lo único que cabía era la resignación, de golpe cambió. La cosa cambió".

EN VIVO, con Mauricio Macri, Julio Garro y Guillo Dietrich inauguramos el Taller Ferroviario de Tolosa en La Plata. ���� Publicado por María Eugenia Vidal en Sábado, 13 de julio de 2019

Macri le cedió la palabra a un trabajador, que en 2001 fue uno de los que formó parte del equipo que debió cerrar el taller de Tolosa y que ahora trabajó en la reapertura y por eso recibió una placa del presidente.

"Es bastante increíble que durante 40 años el Estado no haya invertido en seguridad en el Roca. 40 años es mucho tiempo, es como aquellas personas que usan todos los días el tren, son como 20 mil viajes, 20 mil viajes en los que el Estado no puso un peso en su seguridad. Son 20 mil viajes que estuvieron abandonados a su suerte. Hay gente que no tuvo esa suerte y hoy le duele en el corazón de verdad. Nos pudo haber pasado a cualquiera de nosotros, cualquiera pudo haber tenido un hijo, un padre, un hermano en ese tren", aseguró Macri frente a una primera fila en la que estuvo María Luján Rey, madre de una de las víctimas de la Tragedia de Once y precandidata a segunda diputada nacional por la Provincia de Juntos por el Cambio.

En varios momentos del discurso el Presidente hizo bromas sobre fútbol y también hizo alusión a los comentarios de Cristina Fernández de Kirchner sobre María Eugenia Vidal y el tratamiento de "hadas, virginales, angelicales".

Macri dijo: "40 años es mucho tiempo, yo tenía 20 así que aspiraba a ser un gran jugador de fútbol. No mentira, ya era pata dura de entrada". Y le habló a Vidal: "María Eugenia, que está de moda las cosas que comentan otras personas sobre tus estados, en esa época (que tenía) cinco años, era virginal seguro", dijo entre risas.

"Estamos haciendo algo que nunca se había hecho porque decidimos hace tres años y medio dejar de quejarnos, dejar de buscar responsables en otra parte del planeta Tierra y asumir que somos los que estamos acá los únicos responsables de nuestro futuro", añadió el Presidente al terminar la recorrida por el nuevo centro logístico de 9.000 metros cuadrados en el que invirtieron $ 1.000 millones y que podrá atender hasta 30 trenes en simultáneo, para depósito, estacionamiento, mantenimiento y limpieza.

"Esto no es un partido de fútbol que miramos por televisión, es un partido que jugamos todos los argentinos y hoy es un día importante porque dimos vuelta una página negativa de la historia para transformala en positiva", concluyó Macri.

Antes de Mauricio Macri habló la gobernadora Vidal. "Hacer lo que no se ve, trabajar en profundidad, es lo que de verdad después te hace ponerte de pie y estar seguro que te vas a volver a caer", afirmó la mandataria provincial.

"Sé que en su corazón saben que esto que no se ve se está haciendo, lo sienten. Lo que uno hace de verdad llega. Vamos a seguir haciendo eso, que nuestra propuesta para lo que viene, para el futuro que todos queremos, que es trabajar en serio, como se hizo en este taller", remarcó en su mensaje a los bonaerenses.